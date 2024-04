Die Höhle der Löwen: 16-jährige Gründerin hat eine inspirierende Mission

Betula Natura: Die innovative und preisgekrönte Zahnbürstenhülle aus Birkenrinde

Die 16-jährige Gründerin Valeria überzeugt in der VOX Gründershow „Die Höhle der Löwen“ nicht nur mit ihrem starken Unternehmergeist, sondern auch mit einer inspirierenden Mission: Zero Waste. Sie möchte innovative, natürliche und nachhaltige Lösungen für Kosmetikprodukte entwickeln und so einen positiven Beitrag zum Naturschutz leisten.

Ihre Idee ist Betula Natura, die antibakterielle Zahnbürstenhülle aus Birkenrinde. Als eine der jüngsten Gründer:innen die jemals in der VOX Gründershow ihre Idee präsentierten, legt Valeria einen beeindruckenden Pitch hin und begeistert alle Löwen.

Die Message: WISDOM FROM THE WOODS

Betula steht für Birke und deren Rinde. Als nachwachsender Rohstoff ist Birkenrinde eine natürliche und nachhaltige Alternative zu Kunststoff und vereint viele positive Eigenschaften: Birkenrinde ist wasserabweisend, atmungsaktiv, antibakteriell sowie antiviral und bietet einen natürlichen Schutz gegen Schimmelpilze. Heute ist die Kraft und die positiven Eigenschaften der Birkenrinde beinahe in Vergessenheit geraten; sie gilt oftmals nur noch als Abfallprodukt der Holzindustrie. Das möchte Gründerin Valeria ändern. Bereits im zarten Alter von 12 Jahren beschäftigt sich Valeria intensiv mit dem Thema Zero Waste und der Vermeidung von Plastikmüll.

„Ich finde es wichtig, nachhaltige und gute Produkte anzubieten und dafür innovative Lösungen zu entwickeln. Durch Innovationen auf der Basis nachwachsender Rohstoffe wie der Birkenrinde kann Plastikmüll vermieden werden. Plastikmüll, der sich über die Meere auf der ganzen Welt verteilt und nicht zuletzt von uns selbst in Form von Mikroplastik mit der Nahrung aufgenommen wird.“ – Valeria Weingardt, Gründerin Betula Natura

Da sich die positiven Eigenschaften der Birkenrinde besonders gut für die Mund- und Hauthygiene eignen, kam Valeria die Idee, sie als Zahnbürstenhülle zu verwenden und damit herkömmliche Etuis aus Plastik zu ersetzen. Gemeinsam mit ihrer Mutter gründete sie ein Unternehmen, dessen Produkte in der Manufaktur ihrer Mutter, einer Textilexpertin, gefertigt werden. Dort werden Zahnbürstenhüllen aus Birkenrinde in Handarbeit hergestellt und an der Entwicklung weiterer Naturkosmetikprodukte aus Birke und deren Rinde gearbeitet.

„Unsere Zahnbürstenhülle aus Birkenrinde, ist aufgrund seiner Eigenschaften, Langlebigkeit und Qualität ein innovatives und nachhaltiges Produkt, das war uns wichtig und motiviert uns für die weitere Entwicklung. Daher freuen wir uns riesig über die Erfahrung, die wir mit Ralf und seinem Team machen durften. Obwohl der Deal nicht zustande gekommen ist und wir uns entschieden haben, vorerst unseren eigenen Manufakturbetrieb weiterzuführen und keine Vertriebswege von DS einzuschlagen, haben wir unglaublich viel von Ralf und seinem Team gelernt und großartige Unterstützung erhalten. Es ist eine wertvolle Erfahrung für uns, und wir sind froh, dass wir weiterhin einen guten Kontakt zu Ralf und seinem Team pflegen können.“ Valeria Weingardt Gründerin von Betula Natura

„Es ist unglaublich inspirierend zu sehen, wie jemand in so jungen Jahren so viel erreichen kann. Ich bin unglaublich gespannt, wie der Weg von Valeria weitergeht, und werde ihr weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Valeria ist ein herausragendes Beispiel für den unglaublichen Unternehmergeist und Tatendrang junger Menschen, wenn es darum geht unseren Planeten zu beschützen. Ich bin zutiefst beeindruckt von Valeria.“ Ralf Dümmel Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

Betula Natura ist unter

www.betula-natura.com aktuell für 5,95€ erhältlich.

