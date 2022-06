Jetzt wird es bunt! Der Bio Radieschen Mix von ingarden für unseren gesunden Lebensstil.

Unser liebstes Superfood Set ingarden bekommt farbenfrohen Zuwachs: der bunte Bio Radieschen Mix. Radieschen Bio Microgreens sind ein richtiger Allrounder. Sie unterstützen den Körper mit zahlreichen Mikronährstoffen, deren Wirkung um ein Vielfaches intensiver ist als ausgewachsene Radieschen.

Dabei haben sie eine angenehme Schärfe, sind würzig und leicht pfeffrig im Geschmack und überzeugen durch ihre Frische und Knackigkeit. Ob als Snack aufs Brot oder als Topping für unsere pikanten Gerichte – der Bio Radieschen Mix verleiht jeder Mahlzeit einen einzigartigen aromatischen Geschmack.

Warum der Bio Radieschen-Mix zur Förderung unserer Gesundheit beiträgt

# Unterstützt die Augen für eine gute Sehkraft

# Stärkt das Immunsystem

# Kräftigt die Zähne

# Fördert das Wachstum von gesunden Nägeln und Haaren

# Stabilisiert unsere Knochen

# Optimiert die Eisen-und Zinkaufnahme

# Unterstützt die Funktion der Lunge

Volle Pflanzenkraft für unseren Körper.

Über ingarden

ingarden ist das Superfood Set für Zuhause. Mit der hochmodernen hydroponischen Indoor-Garten-Technologie erhalten ingardener einen einfachen Zugang zu einem der nährstoffreichsten Lebensmittel der Natur, Microgreens. Der innovativ, nachhaltig und zweckmäßig gestaltete ingarden ermöglicht es jedem, das frische und nährstoffreiche kleine Gemüse anzubauen und zu verzehren. Ingarden bringt die Menschen wieder mit dem Ursprung der Nahrung zusammen und gibt ihnen die Freiheit, nährstoffreiche Microgreens auf einfache und umweltbewusste Weise zu Hause anzubauen. Growing for a better you.

Der ingarden ist Online unter ingarden.com erhältlich.

Das Starter-Set (ingarden + 3 Superfood Pads) kostet 99 €.

Das Bio Radieschen Mix Detox Eco Pack kostet 19,99€ (6 Radieschen Pads).

Quelle ingarden