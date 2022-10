Wirtschaft und Politik arbeiten Hand in Hand für mehr Nachhaltigkeit. Die Stadt Marsberg nimmt mit einem Kreislaufkonzept eine Vorreiterrolle ein: Zusammen mit BlackSatino (eine Marke der WEPA Gruppe) erarbeitet die Stadt ein Konzept, das gebrauchtes Handtuchpapier recycelt und in öffentliche Einrichtungen rückführt.

Nach langen Vorbereitungen trafen sich Thomas Schröder, Bürgermeister der Stadt Marsberg und Henrik Stolle, Sales Manager Sustainable Solutions BlackSatino (WEPA), um die Zusammenarbeit zum Thema Kreislaufwirtschaft zu beschließen. Damit ist Marsberg im Sauerland die erste Stadt, die in öffentlichen Einrichtungen den Papierkreislauf umsetzt. „Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind unsere gesamtgesellschaftliche Verpflichtung. Mit den Experten von BlackSatino haben wir nun eine ressourcenschonende Lösung, die auf Recycling setzt und Müll reduziert. Wir sind stolz sagen zu können, dass wir die Kreislaufwirtschaft als erste Stadt leben“, berichtet Bürgermeister Thomas Schröder.

Kreislaufwirtschaft in öffentlichen Einrichtungen



Konkret bedeutet dies, dass das gebrauchte Handtuchpapier an allen fünf Schulen, drei Kindergärten und weiteren öffentlichen Einrichtungen von WEPA abgeholt, recycelt und als neues Hygienepapier wieder in die Institutionen zurückgebracht wird. Viele Unternehmen setzen heute bereits auf die zirkuläre Betriebsführung, um Abfallprodukte zu minimieren. Was im Kleinen mit großem Planungs- und Organisationsaufwand verbunden ist, benötigt im Falle einer Stadt ein reibungsloses Zusammenspiel mehrerer Parteien. „Marsberg ist Pionier und Vorzeigestadt in Sachen Nachhaltigkeit und Papierkreisläufen.

Wir sind sehr glücklich darüber ihren Weg begleiten zu dürfen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen“, so Henrik Stolle, Sales Manager Sustainable Solutions BlackSatino (WEPA). Begleitend zur Umsetzung fanden verschiedene Informationsveranstaltungen an den Schulen statt, bei denen die Kinder für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert und über den Nutzen von Kreislaufwirtschaft aufgeklärt wurden.

Expertise von BlackSatino by WEPA

WEPA Professional hat mit BlackSatino ein Konzept entwickelt, das Kunden darin unterstützt Nachhaltigkeit zu leben: Kreislaufwirtschaft für Hygienepapier basiert auf dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Durch den Einsatz von ausschließlich sekundären Rohstoffen, nicht schädlichen Hilfsstoffen, umweltfreundlicher Energie, geringem Wasserverbrauch, CO2-neutraler Herstellung und dem Wegfall von zu entsorgendem Abfall minimiert BlackSatino den ökologischen Fußabdruck um 75 %.

Quelle schoesslers GmbH