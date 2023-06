Blaue Helden: 6 Millionen für weniger Plastikmüll

6 Millionen für weniger Plastikmüll: Blaue Helden überzeugt mit nachhaltigen Reinigungs- und Körperpflegeprodukten Neuinvestoren

Das Startup Blaue Helden vermeldet den erfolgreichen Abschluss seiner Serie-A-Finanzierung über sechs Millionen Euro. Mit umweltschonenden, effektiven Putz- und Pflegeprodukten in Pulverform zum Nachfüllen überzeugt das Startup neue und bestehende Kapitalgeber. Als Neuinvestoren gehen u.a. die BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH, Rewilding Wealth Ltd. und SevenAccelerator, ein Investment-Arm der ProSiebenSat.1 Gruppe, an Bord. Auch neue Business Angel und Family Offices erweitern den Kreis um Bestandsinvestoren wie die Barbara Schöneberger Beteiligungs GmbH und Bübchen Skincare. Markenbotschafterin ist Barbara Schöneberger.

Nachhaltig investieren liegt im Trend. So hat sich laut Bundesumweltamt das Anlagevolumen nachhaltiger Investmentfonds in Deutschland von 2019 bis 2021 mehr als verdoppelt. Eine Entwicklung von der auch das 2020 gegründete Startup Blaue Helden profitiert. Bereits in der Seed-Runde warb das Unternehmen über eine Million Euro ein. Jetzt kommen weitere sechs Millionen Euro Wachstumsfinanzierung hinzu.

Nach dem erfolgreichen Marktstart durch Listungen bei renommierten Handelspartnern wie dm, Edeka, Kaufland, Migros sowie REWE und mittlerweile fünf Millionen verkauften Produkten, stehen nun die Skalierung, die Expansion und der Ausbau der Markenbekanntheit an. Bisher in der DACH-Region aktiv, will das Startup noch dieses Jahr drei neue Märkte in Osteuropa erschließen. Umfangreiche Marketingkampagnen, inklusive TV-Spot, sind ebenfalls in Planung. Auch der Ausbau des Produktportfolios und der Vertriebswege stehen auf der Agenda. Bislang vertreibt das Startup zwölf Produkte (Putzmittel, Handseife, Duschgel) on- und offline über Handelspartner sowie den eigenen E-Commerce-Kanal.

Das Gründerteam, bestehend aus Christoph Heeren und den später hinzugekommenen Co-Gründern Fredrik Wittkopf und Philipp Rabut, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im FMCG-Sektor (Fast Moving Consumer Good) bei namhaften Konzernen. Die Gründer verbindet die gemeinsame Vision von einer sauberen Umwelt und plastikfreien Ozeanen. Allein in Deutschland fallen jährlich 5,2 Millionen Tonnen Plastikmüll an; weit über die Hälfte gehen auf den FMCG-Sektor zurück. An dieser Stelle setzt Blaue Helden unter dem Motto ‚Nachfüllen statt zumüllen‘ an: Die erschwinglichen, pulverisierten Reinigungsprodukte werden in vorhandenen Plastikflaschen mit normalem Leitungswasser aufgefüllt.

Das vermeidet jede Menge Plastikmüll. Das geringe Transportgewicht der Nachfüllpäckchen ist nicht nur vorteilhaft beim Einkaufen, sondern verringert insbesondere signifikant den CO2-Abdruck. So errechnete das renommierte Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu), dass die Produkte 18 Mal klimafreundlicher als herkömmliche Produkte sind. Auch bei den Inhaltsstoffen punktet Blaue Helden: Sie sind biologisch abbaubar, mikroplastikfrei, vegan und tierversuchsfrei. Blaue Helden Kunden leisten nicht nur einen Beitrag zur Müllvermeidung; dank einer Kooperation mit der Plastic Bank tragen sie aktiv zur Säuberung der Ozeane bei, indem für jedes verkaufte Produkt eine Plastikflasche aus einer stark verschmutzten Strandregion entfernt wird.

„Unsere Produkte sind nachhaltig und erschwinglich. So ermöglichen wir, dass jede und jeder im Alltag ohne Aufwand viel für unsere Umwelt und Meere tun kann“, sagt Christoph Heeren, Gründer und Geschäftsführer von Blaue Helden. Er ergänzt: „Auch die Kunden profitieren durch unsere praktischen Nachfüllpäckchen. Kompromisse in puncto Sauberkeit gehen sie dabei nicht ein. Die hervorragende Reinigungskraft von Blaue Helden Produkte wurde von unabhängigen Laboren in Tests bestätigt.“

Investoren sind nicht nur von der Nachhaltigkeit begeistert: „Blaue Helden agiert in einem global mehr als 550 Milliarden Euro schweren Markt. Der Personal Care und Household Care Markt wächst seit Jahren, insbesondere Eco-Produkte. Trotz ihres überproportionalen Wachstums ist der Marktanteil allerdings noch stark ausbaufähig und hat viel Luft nach oben. Wachstumspotenzial sehen wir vor allem bei massenmarkttauglichen Produkten“, sagt Barbara Spitzenberg, zuständige Investment Managerin der BMH.

Quelle public performance