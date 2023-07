This coffee is (h)oat! Der neue Blue Farm Cappuccino

But first…Cappuccino.

Nichts geht ohne eine Tasse guten Kaffee. Ob als Start in den Tag, Sonntags Nachmittag bei der lieben Oma oder einfach To Go – guter Kaffee ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Das Beste? Er ist jetzt sogar Fairtrade, nachhaltig und super cremig im Geschmack. In Kooperation mit dem Hamburger Startup BLÆK, das Instant-Kaffee auf ein Premium-Level gebracht hat, veredelt Blue Farm jetzt den nachhaltigen Fairtrade-Kaffee mit seiner cremigen Barista Oat Base. Der All-In-One Blue Farm Cappuccino lässt sich im Handumdrehen zubereiten und schmeckt so lecker, als wäre er direkt von unserem Lieblingscafé um die Ecke. Dabei kommt er ganz ohne Zuckerzusatz, künstliche Aromen oder Öle aus und verbindet nur beste Zutaten zu einem einzigartigen Kaffee-Genuss.

Blue Farm und BLÆK. Die wahrscheinlich beste Cappuccino-Kombi der Welt.

7 Gründe, warum wir den neuen Cappuccino von Blue Farm lieben.

# Premium Instant-Cappuccino mit bestem Fairtrade Kaffee von BLÆK

# Bio, vegan und glutenfrei

# Ohne Zucker- und Ölzusatz

# Ohne Aromen und Konservierungsstoffe

# Kalt und warm genießbar und gut aufschäumbar

# Nur Wasser hinzugeben

# Perfekt für Unterwegs: auf Reisen, beim Wandern, Festival etc.

Guter Cappuccino kann so einfach sein. So nachhaltig. Und so einzigartig im Geschmack.

Ice, Ice, Baby! Der Iced Cappuccino.

Eine kühle Erfrischung an heißen Sommertagen gefällig? Wer kann da schon widerstehen. Mit dem Blue Farm Cappuccino geht das im nu:

Für ein Glas Cappuccino zuerst 10g des Pulvers mit ein wenig heißem Wasser mischen (dann löst sich das Pulver besser auf). Anschliessend mit kaltem Wasser auffüllen und je nach Geschmack mit einem elektrischen Schäumen den perfekten Traumschaum kreieren. Eiswürfel bzw. Crushed Ice hinzugeben und geniessen.

Mmmhhh. Schmeckt cappuccinig lecker.

Die Blue Farm Produkte sind alle online unter bluefarm.co erhältlich. Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt gleichzeitig maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird.

Sie kosten ab 7,95 € (z.B. Oat Base Classic, ergibt 4 Liter Haferdrink) und es gibt sie auch vergünstigt im praktischen Vorteilsabo.

Quelle Sonja Berger Public Relations