Your Favorite Drink Made Better – die Blue Farm Latte Mixes.

Wir sparen. Aber nicht am Geschmack. Sondern am Zucker. Die Latte Mixes von Blue Farm sind unser neuer liebster Haferdrink. Ob Matcha Oat Latte, Golden Oat Latte, Chai Oat Latte oder Mushroom Coffee Favorit Chagaccino – die vielfältigen Kreationen sind abwechslungsreich, super lecker und ganz schnell zubereitet. Basis der Latte Mixes ist immer die Blue Farm Oat Base und wird je nach Geschmack mit köstlichen Zutaten wie Superfoods, Gewürzen oder Früchten verfeinert – ohne unnötig zugesetztem Zucker. Adaptogene wie Vitalpilze, Heilpflanzen und Kräuter geben einigen der Latte Mixes nicht nur ihre Funktionalität, sondern auch einen unvergleichbaren, einzigartigen und individuellen Geschmack, auf den wir nicht mehr verzichten wollen.

Gut. Besser. Blue Farm.

Was sind Adaptogene und wie wirken sie?

Adaptogene sind bioaktive sekundäre Pflanzenstoffe, deren Bezeichnung sich aus dem Lateinischen “adaptare” (dt.:“sich anpassen”) ableitet. Sie kommen in bestimmten Pflanzen oder Pilzen vor und helfen diesen, sich an ihre Umwelt anzupassen. Genau gesagt, können Adaptogene durch deren Einnahme Stresssituationen in unserem Körper unterstützen und ihm dabei helfen, sich zu regulieren um wieder in Balance zu kommen. Adaptogenen wird auch nachgesagt, eine immunfördernde und vitalisierende Wirkung zu haben. Sie können z.B. bei hoher körperlicher Belastung energiegebend und gegen Ermüdung wirken oder auch auf mentaler Ebene das Nervensystem und die Konzentrationsfähigkeit stärken.

Blue Farm. Einfach Adaptogen(ial).

What´s your f(l)avorite? Die Latte Mixes von Blue Farm.

Matcha Oat Latte: Unser cremigster Matcha Drink kommt mit edlem Bio-Matcha und Vitalpilz Lion´s Mane, der für mehr Fokus in unserem Alltag sorgen kann.

Chai Oat Latte: Der koffeinfreie All-In-One Latte wird mit Zimt, Kardamom und dem Vitalpilz Reishi verfeinert, der innere Ruhe und Entspannung unterstützen kann.

Chagaccino: Der ebenfalls koffeinfreie Latte Mix verleiht uns durch den Vitalpilz Chaga natürliche Superkräfte und ist die perfekte Alternative zu klassischem Kaffee.

Golden Oat Latte: Der Golden Oat Latte sorgt garantiert für goldige Stimmung an grauen Frühlingstagen. Er kommt mit wohltuenden Gewürzen wie Ingwer, Kurkuma und Ashwaghanda.

Blue Farm. Lecker im Geschmack.

Über Blue Farm

Blue Farm entwickelt das Thema Milch radikal neu, mit pflanzlichen Produkten in Pulverform. Indem das Unternehmen buchstäblich auf Wasser verzichtet und nur die fermentierte Pflanzenbase verkauft, reduziert es den Fußabdruck des Produkts erheblich und kann mehrere Liter Pflanzenmilch frei von Zusätzen direkt in den Briefkasten an den Endkunden liefern. Das Team von Betriebswirten, Lebensmitteltechnikern und Marketeern setzt stark auf den Online-Vertrieb und ein praktisches Milch-Abo. Seit der Einführung Anfang 2021 wurde bereits Haferdrinkpulver für über 1.000.000 Liter Haferdrink verkauft. Die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink 2022 ausgezeichnet.

Die Blue Farm Produkte sind online unter bluefarm.co erhältlich und kosten ab 9,39 € (z.B. Oat Base Bio, ergibt 4 Liter Haferdrink). Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird.

