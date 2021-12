Body Kitchen: Erster umweltgerechter Ernährungskurs Deutschlands

Passend zum Start ins gesunde neue Jahr launcht Body Kitchen Deutschlands ersten digitalen Ernährungskurs, der sich an den Richtlinien der Planetary Health Diet und der Deutsche Gesellschaft für Ernährung orientiert. Denn Essen soll nicht nur gesund für den Körper, sondern auch für den Planeten sein!

Im neuen Online-Ernährungskurs von Body Kitchen, lernen alle, die sich einfach, gesund und lecker ernähren möchten, wie sie eine bewusste und ökologisch nachhaltige Ernährung unkompliziert in ihren Alltag integrieren. Essen und Trinken soll dabei Spaß machen, die Gesundheit fördern und nicht auf Kosten anderer – wie künftiger Generationen oder der Umwelt – entstehen.

Ob als Weihnachtsgeschenk oder passend zu den Neujahrsvorsätzen: Body Kitchen startet ab dem 03. Januar 2022 das Angebot für einen achtwöchigen Online-Ernährungskurs, der nach der flexitarischen, modernen Ernährungsphilosophie von Body Kitchen ausgerichtet ist und diese mit der Planetary Health Diet kombiniert. Der Kurs beinhaltet pro Woche ein 45-minütiges Video, in dem Body Kitchen die Grundlagen einer bewussten Ernährung aufzeigt und den Teilnehmenden praktische Tipps auf ihrem Weg gibt.

Da das Coaching rein digital stattfindet, können die einzelnen Einheiten flexibel zum persönlichen Wunschdatum und ortsunabhängig gestartet werden. Die food-begeisterte Journalistin Alexandra Kilian, die ihre Expertise unter anderem als Jurymitglied bei dem Kochwettstreit „Top Chef Germany“ unter Beweis gestellt hat, führt durch die einzelnen Episoden. Begleitend zu den Videos erhalten alle Teilnehmenden Arbeitsmaterialien, um ihr Wissen zu vertiefen, Übersichtsposter wie einen Saisonkalender, Rezeptkarten sowie interaktive Aufgaben für Zuhause, damit sie ihre erworbenen Kenntnisse direkt im Alltag anwenden können. Goodie vor Weihnachten: Ob privat oder als betriebliches Weihnachtsgeschenk – wer sich kurzfristig entscheidet, erhält 50 Prozent Rabatt und den Onlinekurs bis zum 31.12.2021 für nur 59,00 Euro. Ab dem kommenden Jahr wird der exklusive Online-Ernährungskurs 119,00 Euro kosten.

Food for Future

Ernährung spielt eine große Rolle im Kampf gegen die Klimakrise. Aus diesem Grund ist die Philosophie von Body Kitchen, im Rahmen dieses Ernährungskurses sowohl Know-how an Einzelne zu vermitteln als auch ein Bewusstsein für eine nachhaltige, gesamtgesellschaftliche Ernährungsweise zu stärken. Damit führt Body Kitchen als erster Anbieter in Deutschland einen Ernährungskurs ein, der nach den Richtlinien der Planetary Health Diet ausgerichtet ist. Das bedeutet, dass die Ernährungsweise zugleich den Menschen und der Umwelt zugute kommt. „Wir streben an, gemeinsam mit unserer Community eine bewusste, nachhaltige und moderne Ernährungsphilosophie zu etablieren, die nicht nur für uns Menschen gesund ist, sondern auch im Einklang mit unserer Umwelt funktioniert“, erklärt Simon Berg, Geschäftsführer von Body Kitchen.

How to: Ausgewogene und nachhaltige Mahlzeiten

Damit die Teilnehmenden auch verstehen, wie ihre Mahlzeiten zusammengesetzt sind und was genau auf ihren Tellern landet, behandelt der Kurs in jeder Woche einen anderen Schwerpunkt: Von Makronährstoffen wie Kohlenhydraten und Proteinen bis hin zu Mikronährstoffen wie Vitaminen und Mineralien. Dabei lernen die Teilnehmenden, welche Rolle einzelne Elemente in der Ernährung spielen, worin sie enthalten sind und welche Referenzwerte es zu beachten gilt. Anhand von Rezepten und Zubereitungsempfehlungen kann das Gelernte direkt in die Tat umgesetzt. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Ernährungskursen fokussiert Body Kitchen auch explizit Nachhaltigkeitsaspekte der Ernährung. Die Teilnehmenden lernen, wie sie ihre Küche umweltbewusster gestalten und was beispielsweise die Grundlagen für eine nachhaltige Ernährung sind.

Neues Mindset in Punkto Ernährung

In einem auf Performance abgestimmten Berufsumfeld und unterschiedlichen gleichzeitigen digitalen Lebensrealitäten ist die Ernährung der einfachste Bezug zu einem gesunden, realen Alltag. Body Kitchen arbeitet für eine Zukunft, in der sich jeder Mensch bewusst ernähren kann und sich aktiv mit einer gesunden, einfachen, leckeren und nachhaltigen Ernährungsweise auseinandersetzt – für die eigene Gesundheit und die des Planeten. Aktive und individuelle Ernährungsentscheidungen haben einen direkten Einfluss auf das Wohlbefinden und auf den individuellen ökologischen Fußabdruck.

Dabei fängt vieles mit ein paar einfachen Fragen an: Welche Lebensmittel passen zu den eigenen Bedürfnissen und Routinen? Wie vermeidet man eine Fehlernährung? Und welche Nahrungsmittel sind eigentlich klimafreundlich? Diese Fragen und mehr stellt Body Kitchen in dem Online-Ernährungskurs und bereitet die Teilnehmenden auf die Beantwortung dieser Fragen vor. Um den Lernerfolg so groß wie möglich zu gestalten und die üblichen Hindernisse bei einer Ernährungsumstellung zu umgehen, versorgt Body Kitchen alle Teilnehmenden nahtlos und strukturiert mit Informationen sowie vielfältigen Kochrezepten, sodass das Erlernte langfristig übernommen werden kann.

Quelle BEiL²