Touristik-Startup Bounce gibt Serie B-Finanzierung mit 19 Millionen US-Dollar an, um internationale Expansion zu beschleunigen

Stuttgart, den 14. November 2024 – Bounce.com, das größte globale Netzwerk für Gepäckaufbewahrung und das am schnellsten wachsende US-Reiseunternehmen, gibt heute eine Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 19 Millionen US-Dollar bekannt.[1] Bounce wird diese Finanzierungsrunde nutzen, um sein Wachstum weiter voranzutreiben, indem es seine Aufbewahrungsdienste für Reisende und Einheimische in Deutschland und in vielen anderen Ländern kontinuierlich ausbaut.

Bounce wurde 2019 gegründet und betreibt ein Gepäckaufbewahrungs-Netzwerk mit mehr als 13.000 Partnern in 100 Ländern, welches die Art und Weise verändert, wie Menschen in über 4.000 Städten weltweit reisen und leben. Allein in Deutschland hat Bounce mehr als 550 Partner, davon mehr als 70 in Berlin. Bounce wurde Anfang des Jahres von Inc5000 zum 8. am schnellsten wachsenden privaten US-Unternehmen ernannt. Bis heute hat Bounce über sechs Millionen Gepäckstücke gelagert und seit seiner Serie A im Jahr 2022 mehrere zehn Millionen Euro für lokale Partner-Unternehmen erwirtschaftet.

Seit der Ankündigung der Serie A von Bounce im Jahr 2022 hat das Unternehmen seinen Umsatz um das 20-fache gesteigert, indem es strategisch Standorte an wichtigen europäischen Orten in Städten platziert hat, wie zum Beispiel am Alexanderplatz in Berlin, dem Flughafen Zürich, sowie am Marienplatz in München und dem Karlsplatz in Wien.

Die Finanzierungsrunde wurde von Sapphire Sport geleitet und umfasste weitere neue Investoren wie Thayer Ventures, FJ Labs, 20VC Growth und Shilling sowie die bestehenden Investoren Andreessen Horowitz und General Catalyst.

„Bounce befreit die Menschen von den Zwängen ihrer Besitztümer und ermöglicht es ihnen, sich voll und ganz auf die Erfahrungen einzulassen, die Freude bereiten. Wir sind beeindruckt von ihrer Fähigkeit, ihr Gepäckaufbewahrungs-Netzwerk schnell und effizient zu skalieren, und glauben, dass sie gerade erst begonnen haben, das Potenzial zur Erfüllung vielfältiger Aufbewahrungs-Anforderungen auszuschöpfen. Wir sind gespannt, wie dieses neue Kapital Bounces Wachstum in Märkten vorantreiben und Gepäckaufbewahrung in Hotels und Veranstaltungsorten beschleunigen wird. Während Bounce bereits über ein robustes Netzwerk von über 13.000 Aufbewahrungsorten und Millionen von Kunden verfügt, sind sie mit ihrem Plan und ihrer Vision in der Lage, letztendlich alle Bedürfnisse der Gepäck- und Paket-Aufbewahrung eines Verbrauchers zu erfüllen“, sagten David Hartwig, Partner, und Rico Mallozzi, Principal bei Sapphire Sport.

„Wir freuen uns sehr, im Rahmen unserer Serie-B-Runde mit dem Team von Sapphire Sport zusammenzuarbeiten“, sagt Cody Candee, Gründer und CEO von Bounce. „Mit ihrer umfassenden Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Start-ups in unserem Stadium und dem erstklassigen Wissen des Teams über schnelle Expansion freuen wir uns darauf, gemeinsam Komfort neu zu definieren und mehr Möglichkeiten für Menschen und Unternehmen überall auf der Welt zu schaffen.“

Bounce freut sich darauf, das Wachstum mit dieser neuen Investition weiter zu beschleunigen. Für 2025 sind mehrere neue Geschäftsfelder geplant, darunter Lieferdienste, Versand und Bounce für Hotels.

Bild Bounce Gründer und CEO Cody Candee

Quelle tech2com UG (haftungsbeschränkt)