Diese Weihnachten schenken wir uns Mental Wellness – der Braineffect Adventskalender.

Auf uns achten, aufeinander achten. Das Mind Nutrition Unternehmen Braineffect zeigt uns mit seinem Adventskalender dieses Jahr genau, wie wir unser Leben und das unserer Lieben mit kleinen Änderungen, smarter Ernährung und mehr Achtsamkeit verbessern können.

24 neue Rituale, die uns zu mehr Wohlbefinden führen – während der Weihnachtszeit und weit darüber hinaus – warten auf uns im Beginner und Premium Adventskalender. Hinter jedem Türchen verbergen sich innovative Lebensmittel und Supplements, die durch inspirierende Ritual Cards und digitale Inhalte ergänzt – und so zum Ausgangspunkt für bessere Morgen, Tage und Nächte werden. So starten wir auch im neuen Jahr frischer und besser gelaunt in den Tag, können bei der Arbeit produktiv wie nie zuvor sein und abends sanft zur Ruhe kommen.

Endlich ein Adventskalender, der nicht nur für eine entspannte Vorweihnachtszeit, sondern auch ein frohes neues Jahr sorgt!

Den Braineffect Adventskalender gibt es in zwei Varianten:

Beginner

Einsteigerprodukt, zum Kennenlernen der Braineffect Produkte

Enthält 1 Fullsize-Produkt (Gut Care Kapseln), sowie Snacks & Produkte in Probiergrößen

Mit inspirierenden Ritual Cards

Preis 59,90 € (Warenwert 86 €)

Premium

Für Fans von Braineffect und alle, die sich mehr Achtsamkeit zum unschlagbaren Preis sichern wollen

Enthält 7 Fullsize-Produkte(u.a. Gut Care Kapseln, Sleep Spray Strong & Happy Gummies) sowie Snacks & Produkte in Probiergrößen

Mit exklusivem, digitalem Adventskalender Coach

Preis 119,90 Euro (Warenwert: 225 €)

Ganz gleich für welchen man sich entscheidet – mit dem Braineffect Adventskalender ist ein Advent voller Mental Wellness garantiert.

Um das Beste aus der Adventszeit herauszuholen, wir der Premium Kalender von einem digitalen Coach begleitet, der sich bequem aufs Handy herunterladen lässt.

Dort warten praktische Tipps und Anregungen für neue Rituale, die uns direkt zu mehr Ausgeglichenheit und Wohlbefinden führen.

For better mornings, days, evenings and life.

Braineffect ist ein Mind Nutrition Start-Up aus Berlin, welches das mentale Wohlbefinden der Kunden ganzheitlich unterstützt. Das Unternehmen entwickelt hierfür hochwertige Produkte für mehr Ausgeglichenheit, besseren Schlaf und mentale Leistungsfähigkeit. Dabei steht die Qualität an oberster Stelle und es wird auf studienbasierte Wirkstoffe mit einer hohen Bioverfügbarkeit gesetzt. Viele Produkte enthalten einen Zugang zu einem digitalen Coach, welcher Kunden dabei unterstützt, neue Routinen zu etablieren. Die Marke wurde 2016 von Fabian Foelsch gegründet und zählt zu den Vorreitern & Innovatoren im Bereich Mind Nutrition.

Der Braineffect Adventskalender ist ab Anfang Oktober unter www.brain-effect.com erhältlich.

Quelle Whitewall GmbH