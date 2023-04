Braunschweigische Landessparkasse setzt auf den Digitalen Versicherungsmanager von moneymeets

Internet-Anwendung stärkt Kundenbindung und kurbelt Versicherungsvertrieb an.

Die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK), mit 15,2 Mrd. Euro Kundenvolumen, mehr als 216.000 Privatigirokonten und 757 Mitarbeitenden, eine der führenden Sparkassen in Niedersachsen, setzt auf den Digitalen Versicherungsmanager von moneymeets. Mit der Internet-Anwendung können Kunden der BLSK ab sofort ihre vorhandenen Versicherungsverträge bewerten lassen und bei Bedarf bessere Versicherungen aus dem Angebot des regionalen Versicherungspartners, der Öffentlichen Versicherung Braunschweig, finden. In einem persönlichen Versicherungsordner haben sie darüber hinaus die Möglichkeit, anbieterübergreifend alle ihre Versicherungsverträge online zu verwalten.

Der Digitale Versicherungsmanager kann sowohl von den Kundenbetreuern in den Beratungen im Filialgeschäft als auch von den Kunden selbstständig auf www.blsk.de genutzt werden.

„Alle von uns neu eingesetzten Technologien und Funktionen folgen dem Ziel, den Beratungsprozess für unsere Kunden und Berater so einfach wie möglich zu gestalten“, sagt Andreas Georg Graf, Leiter der Versicherungsagentur der BLSK. „Wir sind davon überzeugt, dass es uns mit Hilfe der transparenten und passgenauen Lösung von moneymeets gelingt, uns gegenüber unseren Kunden auch bei Versicherungsthemen als relevanter Partner zu positionieren und den Vertrieb in diesem Segment deutlich anzukurbeln.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der BLSK ­­– nach den Sparkassen in Duisburg und Koblenz sowie den Stadtsparkassen in Wuppertal und Düsseldorf – eine weitere große Sparkasse gewinnen konnten“, so Johannes Cremer, Mitgründer und Geschäftsführer von moneymeets. „Das ist eine schöne Bestätigung dafür, dass wir mit unserer Technologie und dem damit verbundenen Geschäftsmodell immer mehr Instituten eine starke Lösung anbieten. Unsere Kooperationen mit Häusern anderer Bankengruppen sowie Versicherungsgesellschaften bestätigen ebenfalls den wachsenden Bedarf an modernen digitalen Beratungslösungen.“

Der Digitale Versicherungsmanager der BLSK basiert auf einem White-Label-Produkt von moneymeets, das Sparkassen und anderen Finanzinstituten individualisiert zur Verfügung gestellt wird. Dabei kann jedes Institut den Umfang der auf seiner Plattform angebotenen Versicherer und Tarife entsprechend seiner geschäftspolitischen Ausrichtung als Ausschließlichkeitsvermittler, Mehrfachagent oder Makler komplett individuell konfigurieren. moneymeets bietet seinen Kunden die Software as a Service und die Business-Funktionen zur Abwicklung des Geschäfts an. Die Bereitstellung der Anwendung erfolgt durch moneymeets jeweils innerhalb weniger Wochen.

Bild:Johannes Cremer

Quelle:moneymeets GmbH