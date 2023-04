BRILAMO der Polierstab für brillante Gläser

Flexibel: Mit BRILAMO kann ein Weinglas optimal getrocknet werden

Mit BRILAMO wird das professionelle Polieren von Gläsern in den eigenen vier Wänden zum Kinderspiel. Gläser können von nun an ohne großen Aufwand, blitzschnell und schlierenfrei poliert werden. Auch das lästige Abtrocknen von Gläsern gehört mit BRILAMO der Vergangenheit an. Der BRILAMO Polierstab soll optimalerweise mit dem besonders weichen Mikrofasertuch genutzt werden, um brillante Polierergebnisse zu erzielen.

Die Gründerin Linda Koller entwickelte BRILAMO im Alleingang, von den ersten Skizzen bis zum ersten Prototypen. Durch das lästige Abtrocknen von Wein- und Biergläsern kam der Dresdnerin kurzerhand die Idee für diesen praktischen Problemlöser. Sie sorgte für Begeisterung in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ – und freut sich jetzt über einen Deal mit ihrem Wunschinvestor Ralf Dümmel.

BRILAMO ist leicht anzuwenden und ein wahrer Problemlöser: Einfach den Polierstab mit dem Mikrofasertuch in das Weinglas einführen und in kurzen, rotierenden Bewegungen reinigen. Anschließend kann die Außenseite mit dem Mikrofasertuch poliert werden. Der Polierstab ist durch seine anpassungsfähigen Lamellen besonders flexibel, sodass weniger Gefahr für brechende Weingläser besteht und jede Ecke erreicht wird. Mit BRILAMO wird das Weinglas auf hygienische Weise gereinigt und poliert. Die innovative Glaspflege von heute! So wird der Weinmoment auch nach dem Trinkgenuss in unvergesslicher Erinnerung bleiben und nicht in lästiger Arbeit enden.

„Das lästige Abtrocknen von Gläsern, insbesondere bei schwer zugänglichen Glasformen wie Wein- und Biergläsern, hat mich schon oft gestört. Ich hatte gehofft, dass es hier eine Lösung gibt, konnte jedoch bei meiner Online-Recherche keine adäquate finden. Aus diesem Grund habe ich mein eigenes Produkt entwickelt – und herausgekommen ist BRILAMO!“ Linda Koller Gründerin von BRILAMO

„Mühsam Gläser polieren? Mag niemand – doch damit ist jetzt Schluss, danke Linda. Denn sie hat mit BRILAMO einen Problemlöser erfunden: Einen Polierstab, um Gläser schlierenfrei und glänzend zu bekommen. Und das tolle? BRILAMO ist leicht anzuwenden: Einfach den Polierstab mit dem Mikrofasertuch in das Glas einführen und in kurzen, rotierenden Bewegungen reinigen. Fertig ist das polierte Glas. Tolles Produkt, mega Gründerin und starker Pitch. Von nun an sind alle Gläser streifenfrei.“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

BRILAMO ist unter www.brilamo.com für 19,99€ – aber auch im Handel – erhältlich

Bild: Fotocredit: BRILAMO | DS Unternehmensgruppe |Stefan Groenveld | RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmengruppe / Social Chain AG