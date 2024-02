Bring your kids, sail the seas

Auf zu neuen Ufern: Die Familux Yachts erfahren ein Level up. Ein neuer Luxus-Katamaran sticht ab Sommer 2024 mit Familien in der atemberaubenden Adria in See. Abenteuer, Entspannung und Genuss in der Meeresbrise und das alles bestens betreut – ganz nach den Wünschen großer und kleiner Segler.

Willkommen an Board der neuen Familux One. Segeltörns mit Familux erreichen 2024 eine neue Dimension. Der neueste Flottenzuwachs – der Lagoon 50 – ist ein Meisterwerk der Eleganz und Innovation. Mit einer imposanten Länge von 14,75 Meter und einer großzügigen Breite von 8,10 Meter erwartet Familien der höchste Komfort auf hoher See. Der Luxus-Katamaran kann von Mittwoch bis Mittwoch gebucht werden. An Bord befinden sich vier gemütliche Doppelkabinen und – wie auch auf der Familux Two – genügend Platz für die erfahrene Crew. Skipper, Hostess und Koch kümmern sich während des gesamten Törns professionell um ihre Gäste und sorgen dafür, dass das Erlebnis im „schwimmenden Hotel“ unvergesslich wird.

Der Erwerb eines eigenen Lagoon 50 Segelkatamarans ist ein bedeutender Meilenstein für die junge Produkterweiterung der Premium Resortgruppe und ermöglicht außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten sowie naturverbundene Reiseerlebnisse der Extraklasse. Bis Oktober schippern nun die neue Familux One (Mittwoch bis Mittwoch) und die Familux Two (Samstag bis Samstag) hinaus auf das Meer Kroatiens. Groß und Klein genießen Spaß und Abenteuer ebenso wie ruhige Momente der Erholung in traumhafter Kulisse. Deutschsprachige Skipper und Kinderbetreuer sorgen dafür, dass auch die Eltern unbeschwert die Seele auf den Wellen baumeln lassen können.

Der ortskundige „Captain“ ist der Mann für die Geheim- und Lieblingsziele. Er bringt Familien an zauberhafte Plätze fernab des Touristentrubels und hat immer ein offenes Ohr für die individuellen Wünsche und Bedürfnisse seiner Gäste. Von exklusiven Weinverkostungen bis hin zum actionreichen Zip-Lining oder einer nächtlichen Kanufahrt mit Lichtspielen lässt er der Fantasie freien Lauf. Kroatien zählt nicht umsonst zu den führenden nautischen Destinationen der Welt. Entlang der 6.278 km langen kroatischen Küste erwarten Familien 1.244 Inseln, Klippen und Riffe, moderne Yachthäfen und lebhafte Marinas. Die Gastfamilie „regiert das Meer“ und bestimmt die Route. Es geht dorthin, wo es am besten gefällt, wo die Lust aufkommt zum Höhlen erkunden oder Surfen, zum Flanieren oder Schnorcheln u. v. m.

Wie von den Familux Resorts gewohnt, besticht auch Familux Yachts mit einem kulinarischen Programm zum Dahinschmelzen. Wer möchte, kommt mit dem Yacht-Koch zum Markt, um frisch einzukaufen und zaubert dann an Bord Gourmetgerichte. Die ganze Familie darf mithelfen. Da werden schon mal wertvolle Kochtipps ausgetauscht. Wenn Feinschmecker einen Abend an Land essen möchten, können sie auf die Empfehlungen des Skippers vertrauen und die Spezialitäten eines lokalen Restaurants genießen. Ein wahrlich kulinarisches Highlight und zugleich authentisches Erlebnis ist das „Grillen am Felsen“ – Genuss auf allen Ebenen.

Die Segeltörns 2024 klingen verlockend. Am 15. Mai 2024 geht es los mit „Early Fish“. Danach entführen, „Vitamin Sea“, „Sunny Weeks“, „Ocean Breeze“, „Croatia’s Miracles” und „Golden Fall” auf das blaue Meer.

„Von Familien für Familien“ ist die Philosophie von Familux. Die weltweit erste und einzige Premium-Hotelgruppe ausschließlich für Familien mit Kindern (Familux Resorts Alpenrose in Lermoos, Dachsteinkönig in Gosau, Familux Resort Oberjoch und das neue The Grand Green im Thüringer Wald) bringt ihre Expertise für wertvoll gestaltete Familienzeit mit „Familux Yachts“ auf neue Höhepunkte – und auf das Wasser.

Bildquelle Familux Yachts

Quelle mk salzburg