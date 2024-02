Der perfekte Start in den (Mit)Tag – Brunch mit STUR

Ob Osterbrunch, Muttertagsbrunch oder gemütlicher Sonntagsbrunch mit Familie und Freund:innen – es geht nichts über einen gemeinsamem Start in den Tag. Da ist von Frühstücksklassikern wie frischen Croissants oder süßen Köstlichkeiten wie Pancakes bis hin zu herzhaftem Rührei und leckeren Broten mit Avocado für jeden Geschmack etwas dabei. Mit STUR kommt der nächste Brunch jetzt direkt aus der Pfanne auf unseren Esstisch.

Die Gusseisenpfannen werden rein in Handarbeit hergestellt, durch natürliches Pflanzenöl versiegelt und sind bekannt für ihre Funktionalität und Antihaftbeschichtung. Die unterschiedlichen Größen bieten die Möglichkeit, je nach Bedarf in den Einsatz zu kommen oder gleich zwei Gerichte auf einmal zu braten. Das edle, zeitlose Design der STUR Gusseisenpfannen ist der absolute Hingucker in jeder Küche, bei dem selbst unsere Gäste auf den G(en)uss kommen.

STUR. Alles aus einem Guss.

Zum Brunch gibt’s Pfann-Kuchen mal anders: Hefezopf aus der STUR Pfanne.

Zum Osterbrunch darf ein klassischer Hefezopf natürlich fehlen und der kommt dieses Jahr dank STUR direkt aus der Pfanne. Für einen Kranz aus der 24cm STUR-Pfanne benötigt man:

Für den Teig 15 g frische Hefe, 150 ml Milch, 50 g braunen Zucker, 350 g Mehl, 1 Ei (Größe M), 50 g weiche Butter, 1 (Bio-)Zitrone, 1 Prise Salz

Und für die Füllung 80 g Butter, 30 g gemahlene Mandeln, 25 g braunen Zucker, optional 125 g Cranberries

Und so geht’s:

Die Hefe in eine Schüssel bröseln. Die Milch lauwarm erhitzen und zusammen mit dem Zucker zur Hefe geben. Dann 15 Minuten gehen lassen.

Mehl, Ei, weiche Butter, Abrieb einer Zitrone und 1 Prise Salz hinzugeben und ca. 10 Minuten zu einem geschmeidigen Teig kneten.

Den Teig abdecken und an einem warmen Ort 60 Minuten gehen lassen. Anschließend den Ofen auf 180 °C Umluft vorheizen.

Für die Füllung Butter, Mandeln und Zucker verrühren. Den Teig rechteckig ausrollen und mit Füllung bestreichen. Optional mit Cranberries toppen und von der langen Seite aufrollen.

Die Rolle in zwei Stränge teilen. Die Stränge so legen, dass die Füllung nach oben zeigt. Dann abwechselnd übereinander legen und die Enden zu einem Kranz verbinden.

Den Kranz in die 24-cm-STUR-Pfanne legen und im vorgeheizten Ofen ca. 25 – 30 Minuten goldbraun backen. Die abgekühlte Pfanne direkt reinigen, sodass die Patina nicht durch die Säure der Cranberries angegriffen wird.

Das macht die Gusseisenpfannen von STUR so besonders:

einzigartiges, zeitloses Produktdesign (ausgezeichnet mit dem German Design Award 2022)

langlebige Funktionalität

großartige Antihaftwirkung ohne künstliche Beschichtung

hergestellt aus einem Guss

Ofenfest und für alle Herd- & Grillarten wie Gas, Induktion, Elektro oder Ceran

50 Jahre STUR Garantie

Made in Germany

Alle Gusseisenpfannen werden zu 100% und in reiner Handarbeit in Deutschland hergestellt. Damit sorgt STUR für bestmögliche Qualität und höchste Präzision unter Einhaltung von fairen Arbeitsbedingungen. Die Produktion in einer lokalen Gießerei im Bundesland Rheinland-Pfalz ermöglicht kurze nationale Lieferwege und spart somit deutlich an CO2-Emissionen ein.

Über STUR

Das Start-Up aus Berlin stellt nachhaltige Design Gusseisenpfannen sowie Zubehör her. Bekannt ist das junge Unternehmen aus der Höhle der Löwen und ihrem Online Magazin Pfannenhelden.de, auf dem sie jahrelang jede Art von Pfannen selbst testeten und vorstellten. Um den besten Ansprüchen gerecht zu werden, haben die beiden Gründer Simon und Filip durch ihre vielseitige Erfahrung in der gehobenen Gastronomie ihr Wissen für den Alltag tauglich gemacht und STUR ins Leben gerufen. Eine sehr erfolgreiche Crowdfunding Kampagne unterstützte die Gründung von STUR und das edle, zeitlose und klassische Design der Pfannen wurde bereits mit dem Red Dot Design Award sowie dem German Design Award ausgezeichnet.

Die Produkte von STUR sind Online unter sturcookware.de erhältlich.

Die Gusseisenpfannen kosten ab 169€ (z. B. 24 cm Durchmesser).

Das Starter-Set mit Gusseisenpfanne 24 cm, Griffschutz und Pfannenwender kostet 209€.

