Bundesratspräsidentin Rehlinger reist nach Paris und Warschau

Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) – Die Präsidentin des Bundesrates, Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), wird auf Einladung Frankreichs und Polens Ende Januar zu ihren ersten Auslandsbesuchen nach Paris und Warschau reisen. Rehlinger wird sich am 22. Januar 2025 in Paris aufhalten und von dort aus am 23. Januar direkt nach Warschau reisen, wo sie zwei Tage lang Termine wahrnehmen wird, berichtet der „Tagesspiegel“ (Dienstagausgabe).

Nach Paris reist Rehlinger demnach auf Einladung des französischen Senatspräsidenten Gérard Larcher. In Paris wird die Bundesratspräsidentin als deutscher Ehrengast am Empfang anlässlich des deutsch-französischen Tages teilnehmen, zu dem der deutsche Botschafter Stephan Steinlein eingeladen hat.

„Das deutsch-französische Verhältnis liegt mir als Saarländerin im Blut, als Bundesratspräsidentin möchte ich mit dieser Reise ein Signal senden, darüber hinaus das Weimarer Dreieck zu stärken“, sagte Rehlinger dem „Tagesspiegel“.

Die Sozialdemokratin ist seit 2023 deutsch-französische Kulturbevollmächtigte. In Polen will Rehlinger unter anderem mit der Präsidentin des polnischen Senats, Malgorzata Kidawa-Blonska, zusammentreffen und am Grabmal des Unbekannten Soldaten in Warschau einen Kranz niederlegen.



Foto: Anke Rehlinger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts