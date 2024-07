Karriere-Plattform für weibliche Führungskräfte bunton beruft weitere Beiratsmitglieder

Das 2022 gegründete Frankfurter Start-up bunton, eine KI-basierte Karriere-Plattform für weibliche Führungskräfte und Aufsichtsräte, hat jetzt seinen Beirat erweitert. Zur bisherigen Beirätin Christine Heinze, Expertin für internationale Finanzierungslösungen, werden zwei weitere Mitglieder dazukommen: Prof. Dr. med. Elke Jäger, Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, Palliativmedizin, Chefärztin der Klinik für Onkologie und Hämatologie, Krankenhaus Nordwest, Frankfurt am Main, sowie Nadin-Shirin Zimmermann, Innovation-Consultant, Start-up-Gründerin, Investorin, Podcasterin.

Janet Winkler, Geschäftsführerin und Gründerin, und Debjit D. Chaudhuri, Geschäftsführer und Gründer, zur Erweiterung des Beirats: „Mit inspirierenden weiblichen Ikonen wie Elke, Nadin und Christine an Bord sind wir motiviert, unser Ziel „bringing balance in the the boardroom“ konsequent weiterzuverfolgen. Ihre Mitwirkung stärkt unser Team, und ihre tiefen Einblicke, die auf ihren Erfahrungen beruhen, werden uns helfen, unsere Strategie und unsere Abläufe zu verfeinern, um die Präsenz von Bunton in der deutschen Unternehmenswelt auszubauen. Wir haben viel von ihnen gelernt und danken ihnen für ihre Zeit und Energie, die sie in bunton investiert haben, um uns auf die nächste Stufe vorzubereiten.“

Christine Heinze über Ihr Engagement als bunton-Beirätin: „Frauen sollen nicht immer wieder das Rad neu erfinden müssen. Daher unterstütze ich die Gründerin, Janet Winkler, und Bunton GmbH sehr gerne mit meiner über 30-jährigen Expertise.“

Christine Heinze ist Expertin für internationale Finanzierungslösungen für den deutschen Mittelstand und Multinationale Konzerne. Sie blickt auf insgesamt 25 Jahre sowohl bei der Dresdner Bank als auch bei der Bayerischen Landesbank im Investment- und Corporate Banking zurück.

Elke Jäger erklärt: „In den Führungsebenen von Kliniken und klinisch-wissenschaftlichen Einrichtungen ist der Frauenanteil nach wie vor gering. Mit meinen eigenen Erfahrungen möchte ich gern mehr Frauen ermutigen, sich auf vergleichbare Karrierewege zu begeben.“

Prof. Dr. med. Elke Jäger ist Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, Palliativmedizin und seit 2003 Chefärztin der Klinik für Onkologie und Hämatologie, Krankenhaus Nordwest in Frankfurt am Main.

Nadin-Shirin Zimmermann betont: „Beirätin bei bunton zu sein verbindet meine beiden Leidenschaften – innovative Geschäftsmodelle entwickeln und Frauen in der Wirtschaft stärken!“

Nadin-Shirin Zimmermann, ist Innovation Consultant mit über 25 Jahren Erfahrung in der Wirtschaft. Mit ihrer Expertise als Venture Builder und Start-up-Gründerin engagiert sie sich nun als Mentorin und Investorin im Innovationsökosystem. Als Podcasterin spricht sie mit führenden Köpfen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Innovation über digitale und nachhaltige Transformation.

