Business Hero Awards 2022. Unter den Preisträgern: PM-International

Am vergangenen Wochenende trafen sich die Finalisten aus über 12.000 Nominierungen in acht Kategorien in Schleswig-Holstein zur Preisverleihung des Business Hero Awards 2022. Unter den Preisträgern: PM-International. Das Fazit der Jury im Statement des Veranstalters ist eindeutig: „PM-International ist Vorreiter, Vorbild und Innovationsträger in der deutschen Wirtschaft“, und gewinnt damit in der Kategorie „Innovation Hero“.

PM-International: Vielseitig stark

Die Jury begründete ihre Entscheidung vor allem damit, dass sich PM-International vielseitig und international einsetzt. Hier stehen besonders die großen Expansionsprojekte 2022 in Großbritannien, China, Indonesien, Ungarn, Portugal, USA und Kolumbien, sowie dem afrikanischen Kontinent im Vordergrund. Auch im Gründungsland Deutschland investiert PM weiterhin verstärkt und fördert somit auch regional den Ausbau von Arbeitsplätzen.

Auch im Bereich der Unternehmensverantwortung fand die Jury einschlägige Argumente für ihre Entscheidung: PM-International hat sich zum Ziel gesetzt, alle Verpackungen bis Ende 2023 zu 100% aus recyclebarem Material herzustellen; damit nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle in seiner Branche ein. Darüber hinaus unterstützt PM als größter Unternehmenspate seit fast 20 Jahren die Kinderhilfsorganisation World Vision, mit aktuell 4.200 Patenkindern.

FitLine®: Die Innovationsmarke

Nicht nur das Unternehmen, auch die Marke überzeugte beim Wettbewerb. Die Jury führte das Innovations- und Entwicklungskonzept für die FitLine Premiumprodukte für Gesundheit, Fitness und Schönheit als einen der Hauptgründe für den Innovation Hero Preis. Im Auszug aus dem Statement des Veranstalters heißt es: „Das Team aus Ärzten, Ernährungswissenschaftlern und Lebensmitteltechnikern entwickelt innovative Produktkonzepte. Besonders relevant ist das exklusive Nährstoff-Transportkonzept NTC®. Es bringt die Nährstoffe wenn sie gebraucht werden, dorthin, wo sie gebraucht werden – auf die Zellebene von innen und außen.“

Die Jury hob final das gute Zusammenspiel aus Unternehmen und Marke hervor und prognostizierte: „Bei der PM-International AG gehen Gesundheit und gesundes Unternehmensmanagement Hand in Hand. Durch innovative Maßnahmen und Weiterentwicklung der Produkte hat das Unternehmen eine strahlende Zukunft vor sich.“

Bild: COO & CSO Patrick Bacher und seine Frau Dörte nahmen den Award in Heiden entgegen

Quelle PM-International AG