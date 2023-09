Buttz Shades feiern die Vielfalt der Hauttöne

Das Berliner Unterwäschelabel Buttz setzt erneut Maßstäbe in der Dessous-Welt und kündigt den Launch der neuesten Kollektion an: Buttz Shades – die High Elastics in natürlichen Hauttönen. Die innovative Kollektion wird heute offiziell auf dem Markt eingeführt, um den Trägerinnen ein neues Maß an Komfort und Stil zu bieten.

Buttz Shades repräsentieren eine Ode an Eleganz und Diversität. Die Slips präsentieren sich in drei sanften Farbschattierungen, die in perfekter Harmonie mit jedem Hautton stehen: von der zarten Nuance „Powder Sky“ über das mittlere „Mighty Malt“ bis hin zur tiefsten Variante „Holy Hazel“.

Die drei Farbnuancen sind der Beginn einer Palette, die schon bald ergänzt werden soll. So können Trägerinnen jenen Ton wählen, der am besten zu ihrem Teint passt. Die Gründerin Toyah Diebel verfolgt das Ziel, Natürlichkeit und Selbstbewusstsein zu fördern.

Doch die Innovation der Buttz Shades beschränkt sich nicht nur auf die Farbauswahl, sondern beinhaltet auch eine erweiterte Größenvielfalt. Neben den etablierten Größen 1 und 2 führt Buttz nun auch die Größe 3 (3XL – 5XL) ein, um allen Frauen eine maßgeschneiderte Lösung zu bieten, die höchsten Ansprüchen an Tragekomfort und Ästhetik gerecht wird.

„Die High Elastics von Buttz sind bereits für beispiellose Anpassungsfähigkeit und Tragekomfort bekannt. Mit den Buttz Shades gehen wir noch einen Schritt weiter, indem wir nicht nur auf die Wünsche unserer geschätzten Kundinnen eingehen, sondern auch die Schönheit von Haut in all ihren Facetten zelebrieren“, erklärt Toyah Diebel, die Gründerin von Buttz. „Die Shades sollen sich anfühlen wie eine zweite Haut – und auch so aussehen.“

Die Buttz Shades sind ab heute exklusiv auf der offiziellen Website von Buttz unter www.buttz.de erhältlich. Der Verkaufspreis beträgt 18,95 Euro.

Bild : Copyright: Delia Baum

Quelle : macheete | Büro für PR & Digitales