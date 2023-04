BYD setzt mit dem DOLPHIN, einer Schrägheck-Limousine im C-Segment, und der D-Segment-Limousine BYD SEAL neue Maßstäbe in der Elektromobilität.

BYD, der weltweit führende Hersteller von New Energy Vehicles (NEVs) und leistungsstarken Batterien, hat es sich zum Ziel gesetzt, technologisch anspruchsvolle E-Fahrzeugtechnik für europäische Autofahrer erschwinglicher und zugänglicher zu machen.

Nach der Einführung des BYD ATTO 3 (C-Segment-SUV), dem BYD HAN (E-Segment-Limousine) und dem BYD TANG (E-Segment-SUV) sind der BYD DOLPHIN und der BYD SEAL die nächsten vollelektrischen Fahrzeuge, die auf den europäischen Markt kommen. Die Schräghecklimousine im C-Segment BYD DOLPHIN ist praktikabel, effizient, leicht zu bedienen und verfügt über eine hohe Reichweite. Der BYD SEAL, eine ästhetisch anspruchsvolle, sportliche und dynamische Limousine im D-Segment, weist eine besonders fortschrittliche Fahrzeug-Technologie auf.

Die neuen Elektrofahrzeuge sind die ersten europäischen Modelle der Ocean-Serie im „Ocean Aesthetics“-Design und basieren auf der modernen BYD e-Plattform 3.0. Der frontgetriebene DOLPHIN verfügt über eine 60 kWh große Lithium-Eisenphosphat-Batterie (Blade Battery) und eine kombinierte WLTP-Reichweite von 427 km. Der BYD SEAL basiert auf einer 82-kWh-Blade-Batterie, die in der Version mit Hinterradantrieb eine WLTP-Reichweite von 570 km, in der Allradversion von 520 km bietet.

Während der BYD DOLPHIN auf der Cell-to-Pack-Technologie (CTP) aufbaut, profitiert der BYD SEAL von der weiterentwickelten Cell-to-Body-Technologie (CTB). Die in den Karosserieboden integrierte Batterie besteht aus eng angeordneten Battery-Blades, einer oberen Abdeckplatte und einem Rahmen. Diese „Sandwich-Struktur“ ist wiederum wie eine Bienenwabe aufgebaut. Der Vorteil der CTB-Technologie: Die Karosserie baut niedriger, verbessert die Aerodynamik und gleichzeitig die Festigkeit/Steifigkeit der Karosserie, was wiederum die Sicherheit erhöht. Der BYD SEAL (AWD) verfügt außerdem über einen 8-in-1-Elektroantrieb mit zwei Motoren, die zusammen eine Leistung von 230/390 kW oder 313/531 PS erbringen.





Den Erwartungen der europäischen Kunden gerecht werden

Michael Shu, General Manager und Managing Director der BYD Europe and International Cooperation Division, erklärt: „Ich freue mich, zwei weitere Fahrzeuge für unsere europäischen Kunden ankündigen zu können. Nach der Einführung der Marke BYD in Europa mit dem BYD TANG, dem BYD HAN und dem BYD ATTO 3 war die Resonanz von Kunden und Händlern durchweg positiv. Jetzt legen wir noch einen Gang zu und präsentieren zwei neue Fahrzeuge mit modernster Elektrofahrzeugtechnologie.

Der BYD DOLPHIN ist ein effizientes und technologisch fortschrittliches Fahrzeug mit Premium-Features und einer hochwertigen Serienausstattung. Der BYD SEAL setzt mit seiner Leistungsstärke neue Maßstäbe und unterstreicht unser Engagement für die Sicherheit von Fahrzeugen, indem wir zum ersten Mal die Cell-to-Body-Technologie anwenden. Diese beiden Modelle bieten den Verbrauchern in den wichtigen Volumensegmenten mehr Auswahl und Mehrwert.“

Technologische Innovation

Die technologischen Innovationen von BYD gründen auf dem Engagement des Herstellers, sichere und attraktive Lösungen anzubieten, die die Verschmutzung durch Kohlenstoffemissionen reduzieren und dem Klimawandel begegnen, indem sie auf die Initiative „Cool the Earth by 1℃“ einzahlen. BYD steht seit über zwei Jahrzehnten an der Spitze im Bereich der nachhaltigen Innovation. Im Jahr 2008 stellte das Unternehmen auf dem Genfer Automobilsalon den weltweit ersten in Serie gefertigten Plug-in-Hybrid vor. BYD war auch der erste Automobilhersteller der Welt, der ankündigte, die Produktion von reinen Verbrennerfahrzeugen einzustellen und sich auf BEV- und PHEV-Produkte zu konzentrieren. BYD ist das weltweit einzige Unternehmen, das ein komplettes Portfolio mit Fahrzeugen mit alternativen Antrieben anbietet.

Weltweit hat BYD bereits mehr als 3,9 Millionen Personenfahrzeuge mit alternativen Antrieben ausgeliefert, was die Glaubwürdigkeit der Marke beim Eintritt in neue Märkte in Europa stärkt. Die Produkte von BYD sind aktuell in Europa in Norwegen, Schweden, Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich und Spanien erhältlich.

Bildquelle BYD

Quelle Text: Sympra GmbH