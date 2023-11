Bye Bye altes Ich, Hello nachhalt-Ich! Mit Blue Farm ins neue Jahr.

2024 lassen wir unsere alten Gewohnheiten in Sachen (Milch-)Karton endgültig hinter uns und ersetzen sie durch neue, nachhaltige und einfache Lösungen. Die Blue Farm Forever Bottle wird unser smarter Begleiter für den Alltag und setzt mit nur einer Glasflasche ein Statement für eine grüne Zukunft in jeder Küche bzw. jedem Kühlschrank. Die Flasche ist wiederverwendbar, reduziert jede Menge unnötigen Verpackungsmüll und spart langfristig Kosten sowie Co2 ein. Ob heiß oder kalt – in der Forever Bottle werden unsere liebsten Blue Farm Haferdrinks jedesmal aufs Neue zum Genuss. Da freut sich unsere (Um)Welt und unser neues Ich.

Blue Farm Forever Bottle. Shake it. Don´t waste it.

Eine Flasche. Viele Benefits.

Die Forever Bottle kommt zu 100% aus Deutschland und besteht aus drei Bauteilen: zwei miteinander verknüpfte -Deckel aus Monoplastik (notwendig für Spülmaschinenfestigkeit) und einem 0,5 l Glaskörper. Die große Öffnung des Haupt-Deckels ist die Verbindung zwischen Glaskörper und Deckel und hilft bei der Dosierung des Pulvers, der kleine Deckel hilft beim Ausgießen. Der Glaskörper verfügt über 5 Messlinien (von 100-500 ml) inkl. Dosierungshilfe in Form von Löffel (Magic Spoon oder EL).

Weitere Vorteile:

# Spülmaschinenfest

# BPA frei

# 100% dicht

# vielseitig einsetzbar

# hergestellt in Deutschland

Alle Blue Farm Produkte können in der Flasche mit warmem oder kaltem Wasser anrührt werden. Zum Aufbewahren einfach in den Kühlschrank stellen (hält bis zu fünf Tage) und jederzeit frisch genießen. Reinigung per Hand oder in der Spülmaschine.

Über Blue Farm

Blue Farm entwickelt das Thema Milch radikal neu, mit pflanzlichen Produkten in Pulverform. Indem das Unternehmen buchstäblich auf Wasser verzichtet und nur die fermentierte Pflanzenbase verkauft, reduziert es den Fußabdruck des Produkts erheblich und kann mehrere Liter Pflanzenmilch frei von Zusätzen direkt in den Briefkasten an den Endkunden liefern. Das Team von Betriebswirten, Lebensmitteltechnikern und Marketeern setzt stark auf den Online-Vertrieb und ein praktisches Milch-Abo. Seit der Einführung Anfang 2021 wurde bereits Haferdrinkpulver für über 1.000.000 Liter Haferdrink verkauft. Die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink 2022 ausgezeichnet.

Die Blue Farm Produkte sind alle online unter bluefarm.co erhältlich. Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt gleichzeitig maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird.

Sie kosten ab 11,95 € (z.B. Oat Base Classic, ergibt 4 Liter Haferdrink) und es gibt sie auch vergünstigt im praktischen Vorteilsabo.

Die Forever Bottle kostet 24,96 € und ist Online erhältlich. Sie reicht für 500ml Flüssigkeit.

Bildquelle Blue Farm

Quelle Sonja Berger Public Relations