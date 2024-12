Weil wir Dich lieben

Love is all we need. Und kaum etwas im Leben brauchen wir mehr als unsere Liebsten. Sie geben uns Halt, Mut und sind in guten wie in schlechten Zeiten immer für uns da. Diesen Valentinstag wollen wir Mama, Papa, Oma und Opa unsere Liebe zurückgeben und ihnen ein Stück Sicherheit schenken. Das Notrufarmband von caera ist speziell für Senioren entwickelt, die im Alter alleine leben und trotzdem unabhängig und selbstbestimmt sein wollen. Auch wenn man in reifen Jahren oft denkt „das schaff ich schon alleine“ ist es hilfreich, wenn man sich in einer Notfallsituation wie einem Schwindel o.ä. per Knopfdruck mit den Angehörigen oder der Notrufzentrale in Verbindung setzen kann.

Dank der innovativen KI-basierten Sturzerkennung kann das caera Notrufarmband Stürze sogar automatisch erkennen und in Echtzeit Hilfe anfordern, selbst wenn Oma oder Opa nicht in der Lage sind, den Notfallknopf zu drücken. Das passende Abonnement dafür kann einfach in der caera App erworben werden und Hilfe steht ab sofort 24 Stunden am Tag und überall bereit. Das caera Notrufarmband kommt im zeitlosen, modernen Design, passt perfekt an jedes Handgelenk und gibt Träger:innen sowie Angehörigen ab jetzt ein sicheres Gefühl.

caera. Lieben wir.

Aus Liebe zur Sicherheit: caera für alle Fälle.

Das Notrufarmband von caera ist Sicherheit für alle Fälle mit nur einem Knopfdruck. Wie das geht? Bei Schwindel, Stürzen oder Notsituationen ist man mit ceara am Handgelenk jederzeit in der Lage, um Hilfe zu rufen, denn bei einem Sturz wird per Sturzerkennung automatisch ein Notruf abgesetzt. Alternativ kann man auch per Knopfdruck einen Notruf manuell auslösen. Das Armband stellt dann über die caera App eine Sprachverbindung zu den Notfallkontakten oder der Notrufzentrale her. Zusätzlich sendet die App bei einem aktiven Alarm oder Notruf den aktuellen Standort. Die Angehörigen können für Hilfeleistung zum Standort kommen oder die Notrufzentrale kann die nächstgelegenen Rettungskräfte alarmieren. Hier sind weitere Vorteile von caera:

funktioniert zu Hause und unterwegs

extrem lange Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen

wasserdicht und staubfest nach IP67

Das passende Abonnement Basis, Notfall-Plus oder Pflege-Plus deckt alle Gebühren für die integrierte eSIM im Armband ab. So profitiert man von unbegrenztem Datenvolumen und unbegrenzter Reichweite.

caera. Aus Sicherheit und Fürsorge für unsere Lieben.

Über caera

In der Studienzeit entwickelten Marlon Besuch und Michael Hummels die Idee für caera, ein smartes Notrufarmband für mehr Sicherheit älterer Menschen. Getrieben von persönlichen Erfahrungen in ihren Familien, gründeten sie 2019 ein stark wachsendes Startup. Mit über 40 Mitarbeitern hat caera heute seinen Sitz im Herzen von Soest, Nordrhein-Westfalen. Die Teammitglieder von caera kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, aber haben eines gemeinsam – die Sorge um die Sicherheit ihrer Angehörigen. In einer Welt, in der Technologie die Zukunft gestaltet, hat caera so auch seine Mission definiert: den Schutz älterer Menschen durch fortschrittliche Notruftechnologie.

Bildcredit © caera

Das Notrufarmband von caera ist online unter caera.de erhältlich. Es ist für einmalig 199,95€ zu erwerben und setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus.

Quelle Sonja Berger Public Relations