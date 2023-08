HAPPY BIRTHDAY: SEIT 10 JAHREN HILFT CANVA MILLIONEN MENSCHEN, IHRE KREATIVEN IDEEN ZU VERWIRKLICHEN

Canva feiert heute 10-jähriges Bestehen. Die Mitgründer Melanie Perkins, Cliff Obrecht und Cameron Adams haben Canva 2013 mit der ambitionierten Mission ins Leben gerufen, die Designwelt zu verbessern. Heute ist Canva die weltweit einzige All-in-One-Plattform für visuelle Kommunikation.

Was ursprünglich an einem Tisch im australischen Perth begann, hat sich inzwischen zu einem Team von mehr als 4.000 Mitarbeitern an acht internationalen Standorten entwickelt. Ein Jahrzehnt nach der Gründung hat sich Canva als Pionier in der Kategorie der visuellen Kommunikation etabliert und ist heute ein Synonym für schnelles und einfaches Gestalten. Jeden Monat nutzen mehr als 135 Millionen Menschen die Plattform von Canva und haben zusammen mehr als 17 Milliarden Designs erstellt.

Von Präsentationen über Dokumente und Videos bis hin zu Websites werden heute jede Sekunde mehr als 200 neue Designs in Canva erstellt. Das Wachstum des Unternehmens beschleunigt sich konsequent: Alleine in den letzten 12 Monaten konnten mehr als 45 Millionen neue monatliche Nutzer gewonnen werden – für die ersten 45 Millionen benötigte Canva noch acht Jahre. Das Unternehmen startet mit einem Jahresumsatz von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar und einer Rentabilitätsbilanz über sechs Jahre in das zweite Jahrzehnt.

“Wir sind unglaublich stolz darauf, diesen Meilenstein zu erreichen – und das ist erst der Anfang. Unsere Mission bestand 2013 darin, die ganze Welt zum Gestalten zu befähigen, und das ist uns heute noch genauso wichtig wie bei der Gründung von Canva”, sagt Melanie Perkins, Mitgründerin und CEO von Canva. “Wir sind dankbar für die Unterstützung all der Menschen, die die Reise von Canva geprägt haben – von unseren ersten Investoren und denen, die uns heute in unserer nächsten Wachstumsphase unterstützen, bis hin zu unserer erstaunlichen globalen Community und unserem Team, das jeden Tag aufs Neue Magisches schafft.“

Vor allem in den letzten zwei Jahren hat Canva seine Präsenz in Betrieben und an Arbeitsplätzen rapide ausgebaut. Inzwischen zählen Marken wie Zoom, FedEx, Starbucks und Salesforce zu den Unternehmenskunden, die die visuelle Kommunikationsplattform von Canva zur Verwaltung und Skalierung globaler Marken nutzen. Dieser rasante Anstieg der Nachfrage wird durch die mehr als eine Million Personen bestätigt, die Canva als Kernkompetenz in ihrem LinkedIn-Profil angeben – eine Zahl, die im Vergleich zum Vorjahr um 72 Prozent gestiegen ist.

Entwicklung einer 40-Milliarden-Dollar-Marke

Canva wurde vor fast zehn Jahren mit dem Ziel ins Leben gerufen, das zersplitterte Design-Ökosystem auf einer einfachen Seite zusammenzufassen und für die ganze Welt zugänglich zu machen. Melanie Perkins, hatte die Idee zu Canva während ihres Studiums an der University of Western Australia in Perth, wo sie ihren Kommilitonen die Nutzung von Design-Software beibrachte.

Als Melanie sah, dass die Studenten mit den gängigen Tools auf dem Markt nicht zurechtkamen, gründete sie zusammen mit Cliff Obrecht (heute Chief Operations Officer bei Canva) die Firma Fusion Books, welche die Idee eines einfachen Design-Tools auf den Nischenmarkt der Schuljahrbücher anwandte. Innerhalb von fünf Jahren wuchs Fusion Books zum größten Unternehmen für Jahrbücher in Australien und expandierte nach Frankreich und Neuseeland. Melanie, Cliff und der heutige Chief Product Officer von Canva, Cameron Adams, wussten von Anfang an, dass die von ihnen entwickelte Technologie auf breiterer Basis eingesetzt werden könnte, und machten sich daran, Finanzmittel zu beschaffen, bevor sie Canva 2013 offiziell ins Leben riefen.

Im Jahr 2021, nachdem das Unternehmen zahlreiche Meilensteine erreicht hatte, darunter eine Reihe strategischer Akquisitionen in Europa und 75 Millionen monatliche Nutzer, wurde Canva zu einem der wertvollsten privaten Softwareunternehmen der Welt, dessen Wert in weniger als 18 Monaten von 6 auf 40 Milliarden US-Dollar stieg.

Ein Jahrzehnt, in dem die Welt kreativer wurde

Nach zehn Jahren und der Einführung der Visual Suite und der KI-Tools ist Canva nun die einzige All-in-One-Plattform für visuelle Kommunikation weltweit. Kreative, Schulen, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen nutzen die Vorteile von einfachem Design, Fotos, Kollaborationsfunktionen, Videos und KI, um sich in einer zunehmend virtuellen Welt von der Masse abzuheben.

Die Benutzerfreundlichkeit, der kollaborative Charakter und der Umfang der Canva-Produktsuite haben weltweit zu einer zunehmenden Akzeptanz geführt, wobei die Nutzung am Arbeitsplatz in einer Vielzahl von Berufen und Branchen, darunter 85 Prozent der Fortune 500, sprunghaft angestiegen ist.

Das Unternehmen hat auch Fortschritte auf dem Weg zu seiner tieferen Mission gemacht, die es als Zwei-Stufen-Plan bezeichnet: Schritt eins ist es, eines der wertvollsten Unternehmen der Welt aufzubauen; Schritt zwei ist es, so viel Gutes wie möglich zu tun. Von den 400.000 gemeinnützigen Organisationen und 45 Millionen Lehrern und Schülern, die Canva kostenlos nutzen, bis hin zur Partnerschaft mit GiveDirectly, um ein 30-Millionen-Dollar-Bargeldtransferprogramm für Menschen in extremer Armut in Malawi zu verteilen. Mit 30 Prozent des Unternehmens, die für soziale Zwecke eingesetzt werden, setzt Canva seine Fortschritte durch das Wachstum seines Unternehmens fort, um seine philanthropischen Ambitionen freizusetzen.

Bild Die Gründer Cameron Adams, Cliff Obrecht und Melanie Perkins (© Canva)

Quelle marco agency