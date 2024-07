Canva übernimmt KI-Plattform Leonardo.AI und bringt führende visuelle KI in jedes Unternehmen

Das Unternehmen erhöht die Investitionen und das Entwicklungstempo weiter: Die KI-Produkte von Canva wurden mittlerweile mehr als 7 Milliarden Mal genutzt

Canva, das weltweit führende Unternehmen für visuelle Kommunikation mit mehr als 190 Millionen monatlich aktiven Usern, kündigte heute die Übernahme von Leonardo.AI an. Als eines der am schnellsten wachsenden Startups Australiens und führendes Unternehmen im Bereich generative KI-Inhalte, ermöglicht Leonardo.AI Millionen von Usern, ihre Ideen durch hochwertige Bilder und Videos zum Leben zu erwecken. Die Übernahme ergänzt das Angebot von Canva und unterstützt die Vision des Unternehmens, eine erstklassige Suite visueller KI-Tools zu entwickeln, und markiert damit einen wichtigen Meilenstein.

KI prägt weiterhin die Zukunft der Arbeit und visueller Kommunikation. Die Übernahme wird die Investitionen von Canva in Forschung und Entwicklung beschleunigen und Leonardo’s hochmoderne Modelle in die weltweite Canva Community einbringen. Von der Erstellung von Assets für Marketing- und Werbekampagnen bis hin zur Visualisierung beeindruckender Innenraumkonzepte, der Verfeinerung von Mockups und der Erstellung dynamischer Videos, wurde Leonardo’s Technologie in den letzten 18 Monaten zur Erstellung von über einer Milliarde Bildern genutzt.

Für Leonardo.AI ist dies eine Gelegenheit, ihre KI-Innovation weiter zu entwickeln und gleichzeitig die Skalierung des Unternehmens voranzutreiben. Mit der Unterstützung von Canva wird die aktuelle Wachstumsstrategie des Unternehmens beschleunigt, um eine noch stärker kreativ-zentrierte generative KI-Plattform global aufzubauen.

“Wir freuen uns sehr, Leonardo.AI in der Canva Familie willkommen zu heißen – zwei australische Unternehmen, die sich zusammenschließen, um weltweit einen Durchbruch in den Bereichen KI und Kreativität zu erzielen”, sagte Cameron Adams, Mitbegründer und Chief Product Officer von Canva. “Dieses Feld entwickelt sich ständig weiter, und Leonardos technische Führungsrolle und Community-Einfluss sind nicht zu unterschätzen und wir können es kaum erwarten, loszulegen.”

Führende generative KI-Fähigkeiten

Seit Ende 2022 gibt Leonardos Modell Millionen von Menschen die Möglichkeit, Ideen in hochwertige visuelle Assets zu verwandeln. User können in Sekundenschnelle Bilder in jedem gewünschten ästhetischen Stil mit einfachen Prompts erzeugen, Videos erstellen, mit KI skizzieren und Modelle mit ihren eigenen Datensätzen individuell trainieren.

Das neue Basismodell von Leonardo, Phoenix, ermöglicht eine bessere Kontrolle, eine noch nie dagewesene “Prompt Adherence” und die Möglichkeit, hochwertige Assets in einem einzigen Arbeitsgang zu erstellen.

“Heute markieren wir den Beginn eines neuen Kapitels, das das Innovationstempo bei Leonardo.AI beschleunigen wird”, sagte JJ Fiasson, Gründer und CEO von Leonardo.AI. “Der Beitritt zur Canva Familie bedeutet, dass wir intensiver in die globale Skalierung unserer KI-Forschungsanstrengungen investieren können und noch schneller neue Funktionen für Kreative auf der ganzen Welt liefern werden.”

In weniger als zwei Jahren seit dem Start hat Leonardo.AI mehr als 19 Millionen registrierte User gewonnen und wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt – darunter Werbung, Marketing, Design, Unterhaltung, Architektur, Mode, E-Commerce und Bildung. Die Zusammenarbeit mit Canva wird neue Ansätze der KI-Technologie hervorbringen, um die schnell wachsende Nutzerbasis von Leonardo weiter zu vergrößern.

Von Hobby-Usern bis hin zu Personen aus der Filmregie, Architektur und Design-Profis bietet Leonardos Technologie fortschrittliche kreative Kontrolle, die die Grenzen des Möglichen in der generativen KI erweitert und dabei intuitiv und zugänglich bleibt. Seine Modelle können beeindruckende Bilder in Stilen erzeugen, die von realistischen Fotos bis hin zu Charakterporträts, Anime, malerischen Stilen und mehr reichen, während seine KI-Videoerstellungstools nahezu jedes Konzept dynamisch zum Leben erwecken können.

Visuelle Kommunikation neu gedacht

Der jüngste Visual Economy Report von Canva zeigt, dass der Bedarf an effektiver, effizienter und überzeugender visueller Kommunikation dramatisch gestiegen ist. KI spielt jetzt eine zunehmend wichtige Rolle bei der Steigerung von Produktivität und Kreativität am Arbeitsplatz. Von Marketing-Teams, die globale Kampagnen skalieren, indem sie sofort Werbegrafiken für spezifische Zielgruppen erzeugen, bis hin zu Design-Profis, die erste Entwürfe und Storyboards erstellen, verändert generative KI die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird.

Die Weltklasse-Technologie von Leonardo wird die Mission von Canva, jede Art von Nutzer in die Lage zu versetzen, Ideen im Handumdrehen in Designs zu verwandeln, noch weiter vorantreiben, was zu einer schnelleren, innovativeren und überzeugenderen visuellen Kommunikation führt. Leonardos Technologie wird Canvas Magic Studio ergänzen, die Suite von KI-Tools des Unternehmens, die seit ihrem Start im Jahr 2023 mehr als 7 Milliarden Mal genutzt wurde.

Canvas KI-Reise beschleunigen

Canva wird weiterhin in Leonardos eigenständige Plattform investieren, während die Technologie in die Suite der Magic Studio-Produkte des Unternehmens integriert wird. Die Zusammenarbeit mit Leonardos Team aus 120 hochqualifizierten Mitarbeitenden wird auch Canvas Forschungs- und Entwicklungskapazitäten stärken, da das Unternehmen weiterhin in langfristige Innovationsmöglichkeiten investiert.

Akquisitionen haben in den letzten zehn Jahren eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Canva-Technologie gespielt. Die Übernahme von Leonardo ist die achte Akquisition des Unternehmens, nach Affinity (2024), Flourish (2022), Kaleido (2021), Smartmockups (2021), Pexels (2019), Pixabay (2019) und Zeetings (2018).

Weitere Details zur Übernahme finden Sie im Blog-Post von Canva-Mitbegründer Cameron Adams und im Blog-Post von Leonardo.AIs CEO JJ Fiasson.

Bild JJ Fiasson (Leonardo.AI), Cliff Obrecht (Canva) und Melanie Perkins (Canva) Leonardo

Quelle marco agency für Canva