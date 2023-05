Fussballer Yann Sommer zählt zu den prominenten Investoren

Startup CARE nimmt 6 Millionen Franken in Seed-Runde auf und startet US-Expansion

CARE, das Schweizer Startup für evidenzbasierte Präventivmedizin, hat in der Seed-Runde 6 Mio. Franken aufnehmen können. Zu den prominenten Investoren zählt mitunter Fussballprofi Yann Sommer. Das frische Kapital wird genutzt, um in den USA, dem Hauptzielmarkt des Unternehmens, Fuss zu fassen. Der erste US-Ableger soll im Januar 2024 in Miami eröffnet werden. Bis Ende 2024 plant CARE in den Staaten mit sieben Stores präsent zu sein.

Nur rund acht Monate nach Unternehmensgründung ist es den Co-CEOs Ertan Wittwer und Ion Haab gelungen, 6 Millionen Franken Seed-Kapital aufzunehmen. Zu den Investoren gehören unter anderem Straumann CEO Guillaume Daniellot und der CEO von Technogym USA, Kay Oswald. Prominentester Investor ist Yann Sommer, der von Beginn weg vom Konzept von CARE überzeugt war. Unter Berücksichtigung der Pre-Seed-Finanzierung beläuft sich die Gesamtinvestitionssumme nun auf rund 8 Millionen Franken.

US-Markt im Visier

Das neue Kapital wird genutzt, um CARE in den USA zu lancieren. Aktuell ist das Startup nur in der Schweiz tätig: Im Januar wurde am Bahnhofplatz in Zürich der erste Store eröffnet, ein zweiter folgt im Juli in Zürich Enge. Der Fokus soll in Zukunft aber auf den USA liegen. «Bei uns in der Schweiz ist Biohacking noch Neuland. Die Amerikaner sind diesbezüglich deutlich progressiver, insbesondere in den urbanen Gebieten. Folglich sehen wir dort das grösste Potential», erläutert Ertan Wittwer die Strategie. Den ersten US-Store plant CARE Anfang 2024 in Miami zu eröffnen. «Derzeit bauen wir vor Ort ein Team auf und suchen die passende Location», so Wittwer. Bis Ende 2024 möchte CARE in den USA mit sieben Stores vertreten sein, mitunter auch am Standort New York.

CARE bietet personalisierte Präventivmedizin und richtet sich an Personen, die mehr über ihren Körper erfahren, frühzeitig Veränderungen erkennen und ihre generelle Gesundheit verbessern möchten. Dazu bietet das Unternehmen umfassende Check-ups inklusive Blutanalysen und Beratungen im Abo an. Um den Fortschritt zu verfolgen und zusätzliche Unterstützung zu erhalten, steht den Kunden die eigens entwickelte CARE App zur Verfügung. «CARE soll zum Mittelpunkt für die Gesundheit werden. In der App möchten wir nicht nur Analysen und Handlungsempfehlungen bereitstellen, sondern auch die Community einbeziehen und zu inspirierenden Veranstaltungen wie HIIT-Trainings oder Eisbaden aufrufen», erklärt Ion Haab.



Data Science Team im Aufbau

CARE investiert nicht nur in die Entwicklung fortschrittlicher Methoden zur Früherkennung, sondern baut auch ein qualifiziertes Team für Datenanalysen und Künstliche Intelligenz auf. Haab betont die Bedeutung dieses Schrittes: «Durch regelmässige Blutanalysen und die kontinuierliche Erfassung klinischer Daten werden wir in Zukunft wertvolle Erkenntnisse generieren». Darüber hinaus erhalten die Gründer wertvolle Unterstützung renommierter Professor:innen, darunter Prof. Dr. Elgar Fleisch von der ETH Zürich.

Quelle:OPPENHEIM & PARTNER GmbH