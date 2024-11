Carsten Maschmeyer sammelt 175 Millionen EUR ein

Alstin Capital hat erfolgreich 175 Millionen EUR eingesammelt. Die ursprüngliche Plan- und Zielgröße für Alstin III waren 100 Millionen, mit Hard Cap bei 125 Millionen EUR, die bereits nach vier Monaten erreicht waren. Daraufhin wurde der Hard Cap mit Zustimmung der Investoren auf 175 Mio EUR erhöht. Alstin III wird schwerpunktmäßig in europäische B2B-Software-Unternehmen in der Series-A-Phase investieren, mit initialen Investments zwischen 1 – 5 Millionen EUR. Zu den Investoren gehören Stiftungen, Versicherungen, Banken, Family Offices und vermögende Privatpersonen.

Carsten Maschmeyer, Managing Partner von Alstin Capital: „Besonders stolz sind wir darauf, dass mehr als 90% aller Investoren, die bereits in Alstin II investierten, nun bei Alstin III wieder dabei sind. Wir hatten so viele Commitments, wir hätten das Hard Cap auch auf 250 Millionen EUR erhöhen können, was wir aber nicht wollten. Das Portfolio wollen wir noch stärker internationalisieren, unsere ersten drei Investments gehen auch direkt in drei verschiedene Länder.“

Tatsächlich hat Alstin III noch vor dem finalen Closing bereits folgende Investments getätigt:

Flowit mit Sitz in Zürich (Schweiz) ist die führende Lösung für Mitarbeiterentwicklung, -motivation und -bindung für sogenannte „Frontline“-Arbeiter – also Pflege- und Servicepersonal, Produktionsmitarbeiter, usw., also genau für diejenigen Jobs, in denen der Arbeitskräftemangel besonders hoch ist.

NORBr mit Sitz in Amsterdam (Niederlande) bietet Softwarelösungen, um Zahlungsinfrastruktur schnell aufzubauen und dabei den Administrationsaufwand signifikant zu reduzieren.

Etalytics mit Sitz in Darmstadt entwickelt und vertreibt KI-gestützte Energiemanagement-Lösungen, die den Energieverbrauch in Rechenzentren maßgeblich (durchschnittlich um 37%) senken.

Zur Historie: Während Alstin I noch ausschließlich mit dem Familienvermögen investierte, öffnete sich Alstin II auch für externe Partner und sammelte im Jahr 2017 gut 108 Millionen EUR ein. Seit Herbst 2023 ist Alstin II ausinvestiert. Im Februar 2024 begann das Fundraising für Alstin III.

Zu den bekanntesten und erfolgreichsten Unternehmen im Alstin-Portfolio gehören:

Blacklane, Orderbird (Exit), pflege.de (Exit), alyne (Exit), Deskbird, retraced, pliant, usercentrics, Klarna und Nect.

Über Alstin Capital

Alstin Capital ist ein unabhängiger early stage Venture Capital Fonds mit Sitz in München. Schwerpunkt der Investment-Tätigkeit sind stark wachsende (B2B) Technologieunternehmen in der DACH-Region und Europa, vor allem in der Seed- und Series-A-Phase.

