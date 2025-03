Cate Blanchett vermisst Theaterspiel

Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) – Die australische Schauspielerin Cate Blanchett sehnt sich nach ihrer Zeit als Theaterdarstellerin zurück. „Film war nie der Heilige Gral für mich“, sagte sie dem „Kurier“. Sie habe im Theater begonnen und „wollte nie etwas anderes als Bühnendarstellerin sein“.

In ihrem ersten Film wirkte die Schauspielerin mit 25 mit. In ihrer neuesten Rolle ist sie in „Black Bag“ von Regisseur Steven Soderbergh zu sehen. Über die Dreharbeiten sagte sie: „Wir hatten ein ganzes Haus, in dem wir herumlaufen konnten. Man ging die Treppe hinauf ins Schlafzimmer und in unseren Ankleide- und Badezimmerbereich – alles war gebaut. Und verschiedene Leute aus der Crew sagten: `Oh, ich möchte diesen Ofen und den Tisch mit den Stühlen mitnehmen.` Es war so wunderschön gestaltet.“

Der Titel des Films „Black Bag“ steht für etwas, dass man nicht erzählen kann. Einen solchen erlebte die Darstellerin der Galadriel in „Herr der Ringe“ bei ihrer Zusammenarbeit mit Peter Jackson. „Ja, ich habe das mit `Herr der Ringe` erlebt. Für `Der Hobbit` habe ich Regisseur Peter Jackson geradezu gestalkt. Ich sagte, `ich weiß, dass Galadriel in diesen Teilen eigentlich gar nicht vorkommt, aber ich will dabei sein, auch wenn ich nur im Hintergrund irgendwo rumstehen kann.`“ Und er habe sie inkludiert für ein paar Drehtage. „Ich ging aufs Set, drehte meine Szenen, und als ich ein paar Tage später wieder in Australien war, verkündeten Jackson und das Studio, dass es eine Trilogie wird. Das war also eine echte Black Bag vonseiten der Filmemacher.“



Foto: Cate Blanchett (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts