CDU-Generalsekretär will Amtszeit von Kanzlern begrenzen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, hat sich dafür ausgesprochen, die Amtszeit von Bundeskanzlern grundsätzlich auf zwei Legislaturperioden zu begrenzen. „Das ist nicht Parteimeinung, aber ich bin der Meinung, dass wir die Kanzlerschaft auf zwei Perioden begrenzen müssen, damit Parteien vital bleiben“, sagte Linnemann der Sendung „Frühstart“ von RTL und ntv am Dienstag.

„Parteien müssen immer einen Schritt weitergehen. Und deshalb glaube ich, würde das unserer Demokratie guttun.“ Er habe da „immer schon meine Meinung gehabt, unabhängig von Frau Merkel“, sagte Linnemann weiter.

Der Generalsekretär geht davon aus, dass die Memoiren der ehemaligen Bundeskanzlerin, die am Dienstag offiziell vorgestellt werden sollen, der CDU weder nutzen noch schaden werden. „Ich glaube, dass das nicht nur legitim ist, sondern völlig in Ordnung. Es machen ja viele Politiker gerade nach so einer langen Zeit, dass man das noch mal aufschreibt“, so Linnemann.



Foto: Carsten Linnemann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

