Champions League: Bayern und Leverkusen gewinnen – Leipzig verliert

München (dts Nachrichtenagentur) – In der Ligaphase der Champions League haben am 5. Spieltag der FC Bayern und Bayer Leverkusen Siege eingefahren, RB Leipzig aber gepatzt.

Die Bayern setzten sich am Dienstagabend zu Hause mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain durch und sind in der Tabelle auf Platz elf. Min-jae Kim erzielte in der 38. Minute den Entscheidungstreffer. In Leverkusen zündete die Werkself ein 5:0-Torfeuerwerk gegen RB Salzburg, Platz fünf ist der verdiente Lohn. Die Treffer kamen von Florian Wirtz (8.), Alex Grimaldo (11.), Florian Wirtz (30.), Patrik Schick (61.) und Aleix Garcia (72. Minute).

Für RB Leipzig steigt dagegen die Wahrscheinlichkeit, dass nach der Ligaphase Schluss ist. Nach einem 0:1 bei Spitzenreiter Inter Mailand rutschen die Sachsen in der Tabelle auf Platz 33 von 36 und können den rettenden 24. Platz nur noch mit großem Glück erreichen.



Foto: Kingsley Coman (FC Bayern) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

