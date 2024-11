Champions League: BVB dominiert Dinamo in Zagreb

Zagreb (dts Nachrichtenagentur) – Am 5. Spieltag der Champions League hat Borussia Dortmund bei Dinamo Zagreb 3:0 gewonnen.

Im ersten Durchgang zeigte der Bundesligist einen dominanten Auftritt mit rund 75 Prozent Ballbesitz. Die Hausherren verlegten sich größtenteils aufs Kontern. Nach zwei Alutreffern belohnte sich der Bundesligist kurz vor der Pause doch noch für seinen Aufwand. Jamie Gittens brachte den BVB mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Dynamik der Partie kaum etwas. In der 56. Minute erhöhte Ramy Bensebaini per Kopf auf 2:0. Ein Aufbäumen der Kroaten blieb nahezu völlig aus. Kurz vor Schluss besorgte Serhou Guirassy schließlich den Endstand.

Am nächsten Spieltag gastiert dann mit dem FC Barcelona ein europäisches Schwergewicht im Westfalenstadion.



Foto: Jamie Gittens (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts