Champions League: Dortmund sichert sich Einzug ins Viertelfinale

Lille (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund hat im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lille OSC 2:1 gewonnen und sich damit ins Viertelfinale katapultiert. Im Hinspiel hatten sich die beiden Mannschaften mit 1:1 unentschieden getrennt.

Nachdem die Franzosen früh durch einen Treffer von Jonathan David in Führung gingen (5. Minute), gelang es den Dortmundern, nach anfänglicher Rückstandsmisere das Spiel zu drehen. Unter zunehmendem Druck verhalf ein Elfmeter – konsequent verwandelt von Emre Can (54.) – den Gästen zum verdienten Ausgleich. In der Folge demonstrierten die Dortmunder ihre kämpferische Stärke: Maximilian Beier setzte sich in einer intensiv umkämpften Situation durch und erzielte den Führungstreffer (65.), der über den Spielausgang entschied. Während Dortmund seinen Spielrhythmus allmählich stabilisieren konnte, blieb Lille gefährlich, fand aber letztlich nicht den erhofften Ausgleich.

Mit dem knappen Vorsprung sichert sich der Bundesligist nicht nur einen wichtigen Sieg, sondern auch den Einzug in die nächste Runde – in der nun demnächst der spanische Gigant FC Barcelona als Gegner wartet. Die Dortmunder haben damit eindrucksvoll bewiesen, dass sie auch unter Druck und nach Rückschlägen die nötige mentale Stärke besitzen, um in der Königsklasse weiterzukommen.



