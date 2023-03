PGIM Real Estate hat ein großes Portfolio an britischen Einfamilienhäusern in Manchester und Liverpool erworben. Diese Akquisition ist Teil der UK Affordable Housing Strategy von PGIM Real Estate. PGIM Real Estate ist der 204,4 Milliarden US-Dollar umfassende Immobilienfinanzierungs- und -investmentmanager von PGIM.

Das von Goldman Sachs Asset Management erworbene Portfolio umfasst 918 Einfamilienhäuser, die zur Miete angeboten werden und sich auf insgesamt 15 Projekte erstrecken. Das Portfolio setzt die Ziele der UK Affordable Housing Strategy von PGIM Real Estate um, indem es privaten Wohnraum zu erschwinglichen Mieten für berufstätige Familien und Wohngemeinschaften schafft. Die Investition unterstützt den Fokus der Strategie auf ESG-Standards mit dem Ziel, die Energieeffizienz der Häuser zu verbessern.

Seit der Lancierung der Strategie im Dezember 2020 wurden einschließlich dieser Akquisition fast 300 Millionen Britische Pfund in 27 verschiedene Wohnbauprojekte mit mehr als 1.500 Wohneinheiten investiert. Damit gehört PGIM Real Estate in Großbritannien zu den größten privaten Eigentümern von Einfamilien-Mietshäusern.

Charles Crowe, Senior Portfolio Manager der UK Affordable Housing Strategy und Head of UK Investments bei PGIM Real Estate, kommentiert: „Wir freuen uns über diese Akquisition, da sie die Verfügbarkeit dringend benötigter Mietwohnungen zu erschwinglichen Mieten in einer Zeit hoher Inflation und steigender Lebenshaltungskosten sicherstellt.

Die Vermietung von Einfamilienhäusern in Großbritannien bietet weiterhin eine für beide Seiten vorteilhafte Möglichkeit, sicheren und qualitativ hochwertigen Wohnraum für Familien zu schaffen und gleichzeitig nachhaltige Renditen für unsere Investoren zu erwirtschaften. Daher sind wir von diesem Sektor trotz der herausfordernden Marktbedingungen weiterhin überzeugt.“

Chris Semones, Managing Director Real Estate bei Goldman Sachs Asset Management, erläutert: „Wir freuen uns, dass wir den Verkauf dieses hochwertigen, professionell verwalteten Portfolios an PGIM Real Estate abschließen konnten. Kontinuierliche Investitionen in den britischen Wohnungsmarkt sind von entscheidender Bedeutung für die Bereitstellung des dringend benötigten Angebots an hochwertigen privaten Mietobjekten. Wir danken Pitmore für die partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Verwaltung des Portfolios.“

Die Beratung und Vertretung von PGIM Real Estate erfolgte durch Knight Frank, während Savills im Namen von Goldman Sachs Asset Management tätig war.

Bild Charles Crowe Quelle: PGIM Real Estate

Quelle: TE Communications GmbH