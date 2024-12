Christoph Gröne verstärkt den nucao Beirat: Expertise für nachhaltiges Wachstum und Markenentwicklung

Das Leipziger Schokoladen-Start-up nucao freut sich, Christoph Gröne als neues Mitglied im Beirat willkommen zu heißen. Der gebürtige Hannoveraner, der in Hamburg lebt, bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz aus der Lebensmittelbranche mit und wird das Team um die Co-Gründer Christian Fenner und Mathias Tholey in seiner Wachstums- und Professionalisierungsreise unterstützen.

Erfahrung als Geschäftsführer bei fritz-kola

Mit über 18 Jahren Erfahrung in der FMCG-Branche hat Christoph Gröne vor seiner Selbstständigkeit fünf Jahre lang bei fritz-kola GmbH gearbeitet, wo er zunächst als Sales Director Europe, später als Country Director Deutschland und Teil der Geschäftsleitung, maßgeblich dazu beitrug, den Umsatz mehr als zu verdoppeln und die interne Struktur auf das nächste Level zu heben. „Ich sehe enormes Potenzial in nucao und freue mich darauf, das Team um Mathias und Chris weiter auf ihrer Wachstums- und weiteren Professionalisierungsreise zu begleiten. nucao ist eine spannende Marke mit echtem Purpose, die mit hochwertigen und zeitgemäßen Produkten und ihrer ‚David gegen Goliath‘-Geschichte Konsumenten und Kunden begeistert“, erklärt Gröne.

Das nächste Level für nucao

Zuvor war Gröne bei der Beiersdorf AG tätig, wo er führend verantwortlich für die Entwicklung der globalen Einzelhandels- und Shopper-Marketingstrategie für die Marke NIVEA war. Seine umfassende Erfahrung in der Markenentwicklung wird nun dazu beitragen, nucao auf ein neues Level zu heben. Kennengelernt hat Gröne die beiden Co-Gründer von nucao auf der Internorga, nach einer geschäftlichen Reise aus Singapur, auf deren Stand er die nucao Fruits – die schokolierten Früchte – entdeckte, die in Asien bereits sehr präsent sind.

Mathias Tholey, Mitgründer von nucao, zeigt sich begeistert über die neue Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, mit Chris über 18 Jahre FMCG-Erfahrung im Beirat zu haben. Als Experte für den Aufbau von starken Purpose-Marken wird er uns dabei unterstützen, nucao auf ein nächstes Level mit unseren Kunden und Konsumenten zu bringen. Als Mensch passt er sehr gut zu uns – und wir konnten bereits erleben, wie Chris Teams für eine starke Vision und Purpose begeistern kann.“

In seiner neuen Rolle wird Christoph Gröne nucao insbesondere in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Unternehmensentwicklung beraten. Sein Ziel ist es, nucao sichtbarer zu machen und den Bekanntheitsgrad zu steigern: „Nur wenige europäische Konsumgütermarken setzen ihr Marketing so konsequent in ein nachhaltiges Portfolio mit Impact um wie nucao: hier leistet das Team seit 2016 in der Schokoladenkategorie echte Pionierarbeit.“

Bildquelle: ©Christoph Gröne/privat

Quelle ease PR