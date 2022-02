clare&me erhält €1 Million Pre-Seed Finanzierung

KI-basierter Mental Health Coach, Clare, macht über Gespräche am Smartphone verhaltenstherapeutische Inhalte und Unterstützung niedrigschwellig verfügbar, um Kernprobleme psychotherapeutischer Versorgung anzugehen: Hohe Therapie-Einstiegshürden und mangelnde Behandler:innenkapazität.

Mit sprachbasierter Künstlicher Intelligenz entwickelt clare&me einen innovativen Ansatz für virtuelle Selbsthilfe

clare&me, HealthTech-Startup aus Berlin, gibt sechs Monate nach Gründung eine Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von 1 Million Euro bekannt, die Ende letzten Jahres abgeschlossen wurde. Angeführt wird die Runde vom Münchner HealthTech Fonds YZR (u.a. Ex-Gründer der Teleclinic). Weiter beteiligen sich der global agierende Early-Stage-Risikokapitalgeber Antler, sowie namhafte Business Angels, darunter Hans Raffauf (Gründer von Clue, Krisenchat und Hy), Jenny Saft (Gründerin von Oviavo) als Teil des Atomico Angels Programms, Jan Wilmking, Heidrun Twesten (Gründerin von Impacct, Co-Host Equalizer Podcast), sowie die Tomorrow Gründer Inas Nureldin und Michael Schweikart. Das Kapital wird in die Weiterentwicklung des Produkts sowie in den Ausbau des Teams investiert. Der Prototyp wird derzeit in Großbritannien getestet.

2021 von Emilia Theye und Celina Messner gegründet wird das Founding Team seit Anfang diesen Jahres von Xaver Ebner als technischem Co-Founder komplementiert. “Wir freuen uns sehr, sechs Monate nach der Gründung eine erfolgreiche Pre-Seed Finanzierungsrunde verkünden zu können. Als Psychologin ist die Entstigmatisierung mentaler Erkrankungen eine Herzensangelegenheit für mich – und ein wichtiger gesellschaftlicher Schritt in die richtige Richtung”, sagt Emilia Theye.

clare&me möchte das Thema mentale Gesundheit enttabuisieren und entprivilegieren. Weltweit sind rund 374 Millionen Menschen von Angststörungen betroffen, rund 246 Millionen leiden an Depressionen (Lancet Journal). Bedingt durch die Auswirkungen der Pandemie stiegen diese Zahlen in 2020 um rund 25 Prozent an – drastisch schneller als in Vorjahren. Sprachtherapie wirkt sich nachweislich positiv auf beide Erkrankungen aus, allerdings Übersteigt der Bedarf an Therapieplätzen und bezahlbarer psychologischer Hilfe deutlich das Angebot. Um den Millionen von Menschen zu helfen, die keinen Zugang zu solcher Hilfe haben, oder Hemmungen haben, sie in Anspruch zu nehmen, wurde Clare entwickelt – eine künstliche Intelligenz, die mit Nutzer:innen Gespräche per Smartphone führt und klinisch erprobte Ansätze der Verhaltenstherapie vermittelt.

“Die mentale Gesundheit von Individuen zu erhalten und zu fördern, ist eine der größten gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Wir wollen proaktiv dazu beitragen, die Lücke zwischen Bedarf und Angebot an psychischer Unterstützung zu schließen. Das kann uns nur gemeinsam gelingen – mit Akteur:innen des Gesundheitswesens, Politiker:innen, Unternehmen und Entwickler:innen von innovativer Technologie”, sagt Celina Messner.

Prof. Dr. Reinhard Meier, Ex-Gründer der Teleclinic und Founding Partner von YZR Capital ergänzt: “Mentale Gesundheit ist eines der zentralen medizinischen Themen unserer Zeit mit Auswirkungen auf alle individuellen Lebensbereiche der Betroffenen. clare&me zeigt mit ihrem neuen Ansatz den Mut, auf sehr innovative Weise zur Lösung beizutragen.”

Quelle BETTERTRUST GmbH