Cleanup Day 2023

Für einen Tag die Erde von Müll befreien: Der 16. September 2023 ist World Cleanup Day. Im vergangenen Jahr setzten mehr als 15 Millionen Menschen in rund 190 Ländern mit ihrer Teilnahme ein Zeichen gegen die Vermüllung unseres Planeten. Leonardo Hotels Central Europe beteiligt sich erstmalig an der Aktion, beschränkt sie aber nicht nur auf einen Tag, sondern dehnt den Cleanup Day auf eine ganze Woche aus, um so möglichst vielen Mitarbeitenden die Gelegenheit zu geben, ihren Beitrag für den Umweltschutz zu leisten.

Die „Cleanup Week“ findet vom 10. bis zum 16. September in fast allen Leonardo Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, der Tschechischen Republik, Italien, Rumänien, Ungarn und Spanien statt. In Deutschland gibt es Aufräumaktionen an nahezu allen Standorten der Leonardo Hotels, von Nürnberg bis Hamburg. Die Mitarbeitenden nehmen freiwillig während ihrer Arbeitszeit teil und werden mit T-Shirts, Greifzangen und Handschuhen ausgestattet.

„Leonardo Hotels Central Europe meint es ernst mit seiner umfassenden Nachhaltigkeits­strategie, und die Cleanup Week ist ein wichtiger Anlass, Verantwortung für unseren Planeten zu zeigen“, erklärt Natascha Michaelsen, Project Coordinator Sustainability bei Leonardo Hotels Central Europe. „Mit dieser Aktion zeigen wir einmal mehr, dass unsere ESG-Strategie keine leere Worthülle, sondern ein erlebbarer Teil unserer Unternehmenskultur ist.“ ­

­ ­ ­

Die Cleanup Week ist keine Eintagsfliege

Die rege Teilnahme der Mitarbeitenden aus den Leonardo Hotels an Aktionen wie der Cleanup Week unterstreicht die Wichtigkeit des Umweltschutzes im Unternehmen. Bereits 2022 hat die Hotelgruppe ihr Nachhaltigkeitsprofil in einer umfangreichen ESG-Strategie geschärft und rund 160 konkrete Maßnahmen für die Bereiche Klimaschutz, soziales Engagement und Strukturwandel verankert.

Volle Müllsäcke im ganzen Land

Berlin

In der Hauptstadt reinigen fast 60 Mitarbeitende aller fünf Berliner Leonardo Hotels die Straßen, Plätze und Parks rund um ihr Hotel. Mit von der Partie sind auch 16 Beschäftigte des Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz. An zwei Tagen befreien sie den beliebten Volkspark Friedrichshain von Müll.

Hamburg

Das Team des NYX Hotel Hamburg hat sich eine besonders schwierige Aufgabe gesetzt: Auf Stand-up-Paddle-Boards fischt es sechs Stunden lang schwimmenden Unrat aus dem Fleet vor ihrer Tür. Insgesamt nehmen aus den fünf Hamburger Hotels 25 Mitarbeitende an den Aktionen teil und reinigen auch den Ballinpark, den Stadtpark, mehrere Spielplätze und den Stillhorner Hauptdeich.

München

Fünf Mitarbeitende des Leonardo Royal Munich, darunter auch der General Manager, gehen zum nahegelegenen Olympiapark und sammeln auf dem Weg dorthin alles ein, was sie auf den Grünstreifen am Mittleren Ring an Abfall vorfinden.



Nürnberg

Die beiden Nürnberger Leonardo Hotels haben sich der Aktion „Kehrd wärd“ der Stadtver­waltung angeschlossen und säubern mit rund 15 Mitarbeitenden die Umgebung des Valzner­weihers.

Hannover / Wolfsburg

Die Beschäftigten des Leonardo Hannover Airport greifen am Flughafengelände und am dazugehörenden See zu Zange und Müllsack. Ihre Kollegen aus dem Leonardo Wolfsburg City Center sammeln am Schillerteich den Abfall auf und kooperieren bei der Aktion mit der Stadt Wolfsburg.

Dresden / Weimar

In Dresden nehmen die Mitarbeitenden des Leonardo Dresden Altstadt das Elbufer ins Visier. Bis zu 15 Beschäftigte des Leonardo Weimar reinigen den Ilmpark.

Köln

Ein Team aus zwölf Mitarbeitenden des Leonardo Royal Köln – Am Stadtwald widmet sich an mehreren Tagen der großen Einkaufsstraße Dürener

Straße und dem beliebten Stadtwald. Insge­samt beteiligen sich rund 30 Beschäftigte aus den vier Kölner Leonardo Hotels an der Sammelaktion.

Düsseldorf

Ein gutes Dutzend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Leonardo Düsseldorf Airport Ratingen und des Leonardo Boutique Düsseldorf werden rund um den Grünen See in Ratingen aktiv.

Dortmund

Die Mitarbeitenden des Leonardo Dortmund sammeln Unrat in der Straße Auf dem Berge.

Mönchengladbach

Das Team des Leonardo Mönchengladbach, widmet sich dem Spielplatz am Geroweiher und den Straßen rund um die Abtei bis Alter Markt.

Mannheim

Die Beschäftigten der drei Mannheimer Leonardo Hotels schließen sich am Samstag, 16. September, der Klimaschutzagentur und den Surfridern an und sammeln Müll im Umfeld des Mannheimer Hafens am Verbindungskanal und im Stadtteil Jungbusch.

Walldorf

Das Team des Leonardo Heidelberg Walldorf wird in der Innenstadt von Walldorf Müll aufsammeln.

Bild Mitarbeiter des Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz beteiligen sich am Clean-up-Day und reinigen einige Grünflächen im Volkspark Friedrichshain rund um den Märchenbrunnen Berlin am 12. September 2023. © Leonardo Hotels Central Europe

Quelle STROMBERGER PR GmbH