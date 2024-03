Lazarus-Phänomen – Das Wunder der Wiedergeburt durch Blutreinigung

Erleben Sie die medizinische Sensation, die Leben neu definiert.

Interview mit Clemens Ressel, dem Visionär hinter THE PURES und SUPERBLOOD

Sabine Elsässer: Clemens, es ist beeindruckend, was Sie mit THE PURES und ihrem SUPERBLOOD erreichen. Beginnen wir mit den Grundlagen: Was genau verstehen Sie unter dem „Lazarus-Phänomen“ und wie kam es zu diesem Namen?

Clemens Ressel: Das Lazarus-Phänomen ist ein Begriff, der aus einer biblischen Geschichte stammt, in der Lazarus von den Toten auferweckt wurde. In der modernen Medizin bezieht es sich auf Fälle, in denen Menschen nach einem klinischen Tod wieder zum Leben zurückkehren. Bei THE PURES sprechen wir von einem Lazarus-Effekt, weil wir Menschen, deren Gesundheit am Boden liegt, durch unsere revolutionäre Vorgehensweise zur Reproduktion von SUPERBLOOD eine neue Chance auf Leben geben.

Sabine Elsässer: Könnten Sie die Funktionsweise Ihrer Technologie zur Blutentgiftung genauer erläutern?

Clemens Ressel: Unsere Technologie ist wie ein Orchester, das harmonisch zusammenarbeitet, um das Blut zu reinigen und zu vitalisieren. Stellen Sie sich vor, wir sind wie Dirigenten, die das 3M-Modell anwenden: Messen, machen, messen. Ähnlich einem Spitzensportler, der jeden Schritt genau überwacht. Wir beginnen mit einer Bestandsaufnahme der Ist-Situation und führen dann einen mehrstufigen Prozess durch. Dieser Prozess kombiniert die Wiederherstellung der gesunden Biophysik des Blutes, die Lösung von Fremdstoffen durch Hämoperfusion, die Erhöhung der Körpertemperatur für maximale Effektivität – Thermokenese – und die Anreicherung mit Sauerstoff. In einfachen Worten: Wir sind wie Gärtner, die in einem Cell-Reset-Verfahren schädliche Substanzen aus dem Blut entfernen, die Temperatur erhöhen, um die Effizienz zu steigern, und das Blut mit frischem Sauerstoff anreichern. Das Ergebnis ist SUPERBLOOD – ein neues Kapitel für den Körper. Dieser Prozess wird wiederholt, um eine umfassende Reinigung und Aktivierung des Organismus zu erreichen.

Sabine Elsässer: Wie unterscheidet sich Ihre Methode der Blutreinigung von herkömmlichen medizinischen Verfahren?

Clemens Ressel: Vergleichen Sie es mit einem Kunstwerk, das nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch eine tiefgreifende Bedeutung hat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden entfernen wir Toxine vollständig aus dem Vollblut, bevor es zurück in den Körper gelangt. Stellen Sie sich vor, wir sind wie Bildhauer, die das unnötige Material abschneiden und nur das Beste zurücklassen. Dies führt nicht nur zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit des Körpers, sondern auch zu einem Gefühl von Leichtigkeit und Vitalität. Unsere Methode geht über die herkömmliche Medizin hinaus und öffnet Türen zu neuen Horizonten der Gesundheit.

Sabine Elsässer: Was hat Sie dazu inspiriert, THE PURES und damit SUPERBLOOD zu entwickeln, und welche persönlichen Erfahrungen haben Sie dazu bewogen?

Clemens Ressel: Meine eigene Geschichte ist ein Testimonial für die Kraft der Regeneration. Nachdem ich 2016 schon einen Hirntumor überwunden habe, war ich nach der totalen Entgiftung damals mental sehr gut aufgestellt. Durch das Zurückkommen aus meinem Unfall 2022 mit schweren Hirnblutungen, Intensivstation und Koma bin ich heute fokussierter denn je. Diese Erfahrungen rund um die Geschehnisse der letzten Jahre haben mich dazu inspiriert, gemeinsam mit Top-Experten eine Methode zu entwickeln, die das wahre Potenzial unseres Körpers zur Selbstheilung freisetzt.

Sabine Elsässer: Welche spezifischen Erfolge konnten Sie mit THE PURES bereits erzielen und bei welchen Krankheitsbildern?

Clemens Ressel: Wir haben mit Komponenten aus dem THE PURES Konzept bereits beeindruckende Ergebnisse bei einer Vielzahl von Zuständen gesehen, von Long-Covid über Autoimmunerkrankungen bis hin zu schweren Metallvergiftungen. Klienten berichten von einer deutlichen Verbesserung ihrer Lebensqualität und in einigen Fällen von einer regelrechten Umkehr ihrer Krankheitsverläufe.

Sabine Elsässer: Wie definieren Sie die Rolle von THE PURES im aktuellen medizinischen Paradigma?

Clemens Ressel: Ich nehme den Mund nicht zu voll, wenn ich sage: THE PURES führt mit SUPERBLOOD definitiv zu einem Paradigmenwechsel. Wir gehen über die Symptombehandlung hinaus und bieten eine tiefgreifende Reinigung und Regeneration des Körpers, die das Fundament für wahre Heilung legt.

Sabine Elsässer: Was ist Ihre Vision für die Zukunft von THE PURES und wie planen Sie, diese Vision zu realisieren?

Clemens Ressel: Ich bin ja nicht allein. Mein Partner Michael Mandl aus Wien und ich haben ein Netzwerk an medizinischen Genies um uns. Wir beide haben ein grossartiges Bild vor Augen. Unsere Vision ist es, mit THE PURES weltweit SUPERBLOOD, SAFES für die Sicherstellung von Eigenblut, Genetik, Eizellen, Spermen bis hin zur Sicherung des Genom verfügbar zu machen, ähnlich einem Franchise-System. Wir entwickeln ein erstes SERVICE-CENTER in Zürich und starten einen ersten autarken SAFE mit der berühmten schweizer Präzision und mit Schweizer Militär gesichert. Wir bauen Partnerschaften mit Investoren und medizinischen Einrichtungen auf, um diese lebensverändernde Triologie zu verbreiten. SUPERBLOOD – THE SAFE und SERVICE-CENTER.

Sabine Elsässer: Wie können sich Interessenten oder Investoren an THE PURES beteiligen und welchen Beitrag können sie leisten?

Clemens Ressel: Interessenten und Investoren sind eingeladen, Teil unserer Mission zu werden. Ihr Beitrag kann von finanzieller Unterstützung bis hin zur Bereitstellung von Ressourcen für Forschung und Entwicklung. Jeder Beitrag zählt auf dem Weg, diese Technologie zu einer Säule der modernen Medizin zu machen. Wir bieten weit mehr, als ein Finanzmodel, denn wir sind über die StartUp Phase schon hinaus in der Umsetzung. Allein, dass wir sehr weit in der Entwicklung zum Gang an eine spezielle NFT Börse sind, sagt alles über die Chancen für Investoren aus. Blut ist etwas sinnvolles, etwas von Wert und von Ethik und Gemeinschaft.

Sabine Elsässer: Inwiefern glauben Sie, dass Ihre Technologie das Potenzial hat, das Gesundheitswesen global zu revolutionieren?

Clemens Ressel: Wir sind aus der Phase des Glaubens und Hoffen schon lange hinaus. Wir wissen, dass unsere Triologie funktioniert. Es liegen beeindruckende Ergebnisse vor, die uns Mut auch in dunklen Stunden gegeben hat. Ich bin absolut überzeugt, dass THE PURES mit dieser Triologie das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir Krankheiten behandeln und Gesundheit erhalten, grundlegend zu verändern. Es ist eine Investition in eine gesündere Zukunft für alle. Mit SUPERBLOOD sauberes Blut, frei von Toxischen Belastungen und Fremdstoffen – mit THE SAFE die Sicherung der eigenen Erblinie und des Eigenblutes und mit den weltweiten SERVICE CENTER ein regionales Prinzip fördern. Denn wir können ja gerne alle global von grossen Dingen träumen, doch die Menschen erreichen wir regional.

Sabine Elsässer: Welche Herausforderungen sehen Sie auf dem Weg, THE PURES als eine weltweit anerkanntes medizinisches Konzept zu etablieren?

Clemens Ressel: Die größten Herausforderungen liegen im Paradigmawechsel mancher Alt-Gläubigen, „das is so, das wird immer so bleiben“. Ich rede von der Überwindung traditioneller medizinischer Ansichten und verharrten Denkmustern und das hinterfragen … wie wollt ihr denn sicherstellen, dass eure Vorgehensweise weltweit zugänglich und erschwinglich ist. Wenn ich sehe, dass einzelne Komponenten aus dem Prozess in Kliniken für riesige Summen an Geld angeboten werden, ist es Michaels und meine Vision, es für so erschwingliche Beträge zur Verfügung zu stellen, dass z.B. Krankenversicherer sich nicht mehr weigern, die Menschen wiederherstellen zu wollen, dass Fluglinie zertifizierte Piloten haben, dass Risikoversicherer das Protokoll als Standart einsetzen.

Sabine Elsässer: Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Konzept ethischen und medizinischen Standards entspricht?

Clemens Ressel: Es ist jeder Schritt zugelassen und protokolliert. Wir halten uns strikt an alle medizinischen und ethischen Richtlinien und arbeiten eng mit Zulassungs-Behörden zusammen, um die höchsten Standards zu gewährleisten und auszubauen. Ich bin seit sehr vielen Jahren Shaolin 35.Generation, da liegt mein ethischer Kompass sehr hoch.

Sabine Elsässer: Auf welche Weise planen Sie, die Reichweite und den Einfluss von THE PURES zu erweitern?

Clemens Ressel: Durch regionale Ausbildung, ständige Forschung und die Entwicklung von Partnerschaften streben wir danach, THE PURES in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu festigen.

Sabine Elsässer: Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, bei dem Ihr Konzept einen signifikanten Unterschied im Leben eines Patienten gemacht hat?

Clemens Ressel: Einer unserer Klienten litt unter schwerer Metallvergiftung und war am Rande der Verzweiflung. Nach der Behandlung konnte er nicht nur seine Gesundheit wiedererlangen, sondern auch zu einem aktiven und erfüllten Leben zurückkehren. Und meine eigene Geschichte ist eine nicht wegzudiskutierende Tatsache, dass das Protokoll funktioniert.

Sabine Elsässer: Wie reagiert die medizinische Fachwelt auf Ihre Innovationen und welche Rückmeldungen haben Sie bisher erhalten?

Clemens Ressel: Die Reaktionen sind gemischt. Mal ist es die Angst, eigene Fehlern der jüngsten Vergangenheit zuzugeben. Dann sind es Skeptiker, mit dem Lernhorizont aus ihrem ersten Studienjahr. Doch wir erhalten zunehmend Anerkennung von Fachleuten, die das Potenzial von THE PURES erkannt haben. Es beeindruckt mich zutiefst, dass ausgewiesene Koryphäen mit an Bord sind, die weltweit eine wirklich hohe Reputation geniessen.

Sabine Elsässer: Welche weiteren Forschungs- oder Entwicklungspläne haben Sie für THE PURES?

Clemens Ressel: Wir planen, unsere Konzepte weiter zu verfeinern und ihre Anwendungsbereiche zu erweitern, um noch mehr Menschen zu helfen. Global zu denken und in den Regionen zu handeln. Es kostet nicht viel, in einem Land ein Service Center aufzustellen. Es kostet einfach Mut. Durch soziale Netzwerke haben wir keine Sorge, dass die Warteliste leer bleibt.

Sabine Elsässer: Wie gehen Sie mit Skepsis oder Kritik in Bezug auf Ihre Vorgehensweise um?

Clemens Ressel: Skepsis ist ein natürlicher Teil des wissenschaftlichen Prozesses. Skepsis kommt vom herkömmlichen, vom althergebrachten. Steve Jobs ist mir da ein Leitbild, ebenso der revolutionäre Gedanke eines Elon Mask. Wir begrüßen konstruktive Kritik und sind bestrebt, durch kontinuierliche Forschung und Transparenz das Vertrauen weiter auszubauen.

Sabine Elsässer: In welcher Weise trägt THE PURES zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten bei?

Clemens Ressel: Unsere Mission bei THE PURES ist es, den Körper wie ein Spitzensportler aufzubauen. Ich finde das Bild sehr inspirierend. Mit SUPERBLOOD befreien wir den Körper von Toxinen, Schwermetallen, Krebszellen und anderen unerwünschten Elementen. Durch THE SAFES sichern wir die biologische Linie unserer Mitglieder und unterstützen jeden mit natürlichen Heilungsprozessen in unseren SERVICE CENTERN. Auf diese Weise ermöglichen wir unseren Klienten ein gesünderes und vitaleres Leben als je zuvor. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass wir einen Reset der Zelle durchführen, alles Unnötige aus dem Körper entfernen und das Blut mit einem Totalreset vollständig reinigen. Dieser nie dagewesene Grad an Reinigung ermöglicht es dem Immunsystem, optimal zu funktionieren. Nach vier Wochen folgt ein Darmreset, da hier 80% des Immunsystems liegen. Dies stärkt den Körper auf ideale Weise und schafft optimale Voraussetzungen für unsere Maßnahmen.

Sabine Elsässer: Welche Rolle spielt die Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften und Forschern bei der Weiterentwicklung von THE PURES?

Clemens Ressel: Die Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften und Forschern aus meinem weltweiten Netzwerk mit Koryphäen, die es verdient hätten, den Nobelpreis zu erhalten, ist ein Schlüssel zum Erfolg und zur Innovation bei THE PURES. Durch diese Partnerschaften können wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Methoden wie SUPERBLOOD, THE SAFES und unseren SERVICE CENTERN arbeiten, um sie optimal an die Bedürfnisse unserer Klienten anzupassen. Jedes Jahr veranstalten wir einen Experten-Kongress im Gotthard-Massiv in den Schweizer Alpen, um einen hochenergetischen Platz Ideen auszutauschen und unsere Ansätze weiter zu verfeinern. Dieser offene Austausch ermöglicht es uns, den Körper wie ein perfekt abgestimmtes Orchester auf Gesundheit und Vitalität einzustimmen.

Sabine Elsässer: Wie sehen Sie die langfristige Wirkung von THE PURES auf die Prävention und Behandlung von Krankheiten?

Clemens Ressel: Wenn ich mir das aktuelle Bestreben anschaue, dass die Menschen sich gegen die schleichende Lebensverkürzung beginnen zu wehren, bin ich absolut davon überzeugt, dass THE PURES das Potenzial hat, die Prävention und Behandlung von Krankheiten zu revolutionieren und die Lebenserwartung und -qualität signifikant zu erhöhen.

Sabine Elsässer: Welche Botschaft möchten Sie mit der Arbeit von THE PURES an die Öffentlichkeit und die medizinische Gemeinschaft senden?

Clemens Ressel: Meine Botschaft geht an alle und nicht nur an einige wenige. Sie ist einfach: Es gibt Hoffnung für jeden, weltweit. Mit THE PURES öffnen wir ein neues Kapitel in der Medizingeschichte, in dem Gesundheit und Vitalität für jeden erreichbar sind. In meiner Berliner Sprache pflege ich zwei handfeste Botschaften zu verteilen: 1.“Beweg Deinen Arsch!“ und 2.“Der Dreck muss raus!“.

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.