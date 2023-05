Clever Clover und Loonshot Ventures gehen künftig gemeinsame Wege

Bereits seit Jahren ist Clever Clover unter der Führung von Heinrich Prokop und Marie- Louise Vormanns aus der DACH Startupszene nicht mehr wegzudenken. Nahezu jeder, der ein Food- Beverage oder Kosmetikprodukt in den Handel bringen möchte landet früher oder später bei einer der größten FMCG Accelerating Companies in Europa.

Bekannt wurde das Unternehmen von Heinrich Prokop nicht zuletzt durch sein Engagement in der Puls4 Startup-Show „2Minuten 2 Millionen“wo er in Startups investiert sowie durch die Kooperation mit der Erste Bank und der Rewe Österreich im „Startupticket“ und der „Glaub an dich Challenge“.

„Bereits seit über 10 Jahren gestalten wir den österreichischen Startup Markt mit, sei es durch unser Netzwerk, unsere Experten aber auch unsere Investments Wir kennen die Trends, mögliche Produzenten und vor allem die Händler und arbeiten nach dem Motto „we walk the walk und talkt he talk“ stets im Sinne unserer Startups“ so Heinrich Prokop einleitend. Eben diese Investments sind es, die nun zu einer Kooperation mit dem kürzlich vorgestellten FMCG und AG-Tech Investor Loonshot Ventures führen.

„Der Markt und auch der Wettbewerb, sowohl um Kunden als auch um Investoren wird für Startups durch die vergangene Covid Krise und die andauernde Wirtschaftskrise immer schwieriger. Dazu kommt, dass viele Investoren sich gerade im FMCG und AG-Tech Bereich nicht über Investments trauen, weil das Netzwerk oder auch die Expertise fehlt.“ so Loonshot CEO Bernhard-Stefan Müller. Dies wolle man mit Loonshot Ventures ändern und als Leadinvestor weiter Angel Tickets hinter sich poolen um ein starker Partner für Startups aus dem DACH Raum zu sein.

„Durch unsere enge Kooperation mit Clever Clover schaffen wir eine Win-Win Situation für beide Seiten und können mit vereinten Kräften mehr Startups und Ideen

entwickeln, finanzieren und gemeinsam für den benötigten Boost zum Erfolg sorgen. “ so Müller weiter.

Die Kooperation mit Loonshot Ventures ist für uns eine logische Konsequenz in der Bemühung für unsere Startups stets das Beste heraus zu holen und die besten Partner an Bord zu haben. „We only want to work with nice people“ die Philosophie vom Loonshot und dem Clever Clover Team deckt sich damit sehen wir im künftig gemeinsamen Vorgehen eine maßgebliche Stärkung für alle Seiten führt Heinrich Prokop weiter aus.

Von einem starken Leadinvestor der neben Geld und Netzwerk auch Expertise miteinbringt würden sowohl Startup als auch Co-Investoren profitieren.

„Über unsere Netzwerke und mit unserm Partner Clever Clover sind wir in der Lage Produkte schnell marktfit und in den Handel bzw. auch in andere Absatzkanäle zu bringen. Dies ist für unsere Investments ein einzigartiger Vorteil. Andererseits haben Clever Clover Startups nun einen Partner für künftige Finanzierungsrunden der den Markt und den Startup-Need versteht, schnell entscheiden und agieren kann und nicht zuletzt über den hauseigenen Company Builder Tantum weiteren Boost einbringen kann.“ so Bernhard-Stefan Müller abschließend.

Heinrich Prokop ist derzeit jeden Dienstag um 20:15 Uhr in der Puls4 Startup-Show „2Minuten 2 Millionen“ zu sehen.

Quelle: Tantum GmbH