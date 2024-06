coeo Group revolutioniert das Forderungsmanagement und eröffnet AI-Lab in Berlin

Die coeo Group GmbH, das führende digitale und AI-basierte Inkassounternehmen in Europa, freut sich, die Eröffnung ihres neuen AI-Labs in Berlin bekannt zu geben. Mit dieser bedeutenden Erweiterung unterstreicht das Unternehmen sein Engagement, durch den Einsatz modernster Technologien und Methoden die Zukunft des Inkassos und darüber hinaus vieler Branchen zu gestalten.

Das neue AI-Lab wird als Kompetenzzentrum und Inkubator dienen, in dem fortschrittlichste AI-Module entwickelt und implementiert werden, um nicht nur die Effizienz und Produktivität von Inkassoprozessen weiter zu steigern, sondern nahezu alle Geschäftsbereiche zu optimieren, eine innovativere Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter zu schaffen sowie einen maßgeblich verbesserten Kundenservice zu bieten.

Berlin wurde bewusst als Standort für das AI-Lab gewählt, da die Stadt als einer der führenden Tech-Standorte Europas gilt. Mit ihrem dynamischen Umfeld und einer Vielzahl von Talenten bietet Berlin die idealen Voraussetzungen, um wegweisende Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz voranzutreiben.

Unter der Führung von Dr. Kevin Yam, Chief Innovation and Technology Officer (CITO) bei coeo und promovierter Physiker, wird ein interdisziplinäres Team aus AI Engineers, Data Scientists, Softwareentwicklern und Branchenexperten die Potenziale zur Entwicklung zukunftsweisender KI-Lösungen voll ausschöpfen, um innovative Lösungen zu bieten, die weit über die traditionellen Inkassodienstleistungen hinausgehen.

„Die Eröffnung unseres AI-Labs in Berlin ist ein Meilenstein für coeo“, sagt Sebastian Ludwig, CEO der coeo Group GmbH. „Seit 2022 hat sich die Entwicklung generativer Künstlicher Intelligenz exponentiell beschleunigt. Alle Formen von KI werden Geschäftsfelder, ganze Branchen und unser aller Leben in Zukunft grundlegend verändern und revolutionieren. Es ist keine Notwendigkeit, KI zu nutzen, sondern eine großartige Chance – der Aufbruch in eine neue Ära. Gemeinsam mit unseren Technologie-Partnern, werden wir mit beeindruckender Umsetzungsgeschwindigkeit die beste Basis zur Entwicklung wegweisender Lösungen schaffen und die Branche damit maßgeblich vorantreiben.“

Die coeo Group GmbH freut sich bereits darauf, mit der Aufnahme der Arbeit des AI-Labs weiteren frischen Wind in die Zukunft des Forderungsmanagements zu bringen.

Bild:Von links nach rechts: Dr. Kevin Yam (CITO coeo Group) und Sebastian Ludwig (CEO coeo Group), © coeo group

Quelle:coeo Inkasso GmbH