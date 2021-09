Colvin präsentiert Waterful Collection

Wasser verleiht Blumen Lebensenergie und lässt Pflanzen wachsen. Und weil auch jeder Mensch auf der Welt Zugang zu sauberem Wasser haben sollte, haben sich Colvin und das nachhaltige Beautylabel HAAN zusammengetan und eine Wohltätigkeitskollektion kreiert. Die neue Waterful Collection ist ab sofort im Colvin Webshop erhältlich und besteht aus sechs Blumensträußen und Pflanzen inklusive eines HAAN-Handdesinfektionsproduktes. „Wir glauben, dass es die kleinen Taten sind, die die Welt verändern. Und da noch immer 785 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, wird 100% des Erlöses des Desinfektionsgels für den Bau eines Brunnens in Chilunje, Malawi verwendet“, so Sergi Bastardas, Mitbegründer von Colvin.

Hintergrund zum Unternehmen:



Frische Blumen, die besonders lange halten und schnell geliefert werden, dafür steht Colvin. Das Unternehmen wurde 2017 von Sergi Bastardas, Andrés Cester und Marc Olmedillo Diaz in Barcelona gegründet und beliefert aktuell Länder wie Spanien, Portugal, Italien und Deutschland. Der Online-Florist bietet exklusiv designte Sträuße in bester Qualität, sowie schönste Trockenblumenbouquets, die in Berlin gebunden werden und innerhalb kürzester Zeit in Deutschland ausgeliefert werden. Zusätzlich gibt es eine eigene Pflanzenkollektion und eine Vielzahl an Accessoires. Durch die direkte Zusammenarbeit mit lokalen Züchtern in den jeweiligen Ländern werden sehr kurze Lieferzeiten, größte Frische und lange Haltbarkeit garantiert. Weitere Märkte, zum Beispiel Frankreich und Polen, sind in Planung.

Quelle Froschkönig PR