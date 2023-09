„Grenzen übergreifend investieren“ – mit dieser Vision wurde CONDA vor 10 Jahren als Crowdinvesting Plattform in Österreich gegründet. Nun hat die neu gegründete Tochtergesellschaft der CONDA Gruppe, CONDA Capital als eines der ersten Unternehmen in der DACH-Region die Zulassung als „European Crowdfunding Service Provider“ erhalten. Ein Meilenstein für die CONDA Gruppe, der den Weg für EU-weite digitale Finanzierungen ebnet. Dies ermöglicht es Anleger nun innerhalb der EU in vielfältige Projekte zu investieren und Unternehmen profitieren dadurch von der Erweiterung ihres Marktes.

Mit der neu gegründeten Tochter unter dem Namen CONDA Capital kann die CONDA Gruppe, einen beachtlichen Erfolg verzeichnen: Als einem der ersten Unternehmen in Österreich wurde ihr die Zulassung gemäß der European Crowdfunding Service Providers Verordnung (VERORDNUNG (EU) 2020/1503 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen) zugesprochen. Diese Zulassung ermöglicht es CONDA Capital als Schwarmfinanzierungsdienstleister gemäß Vorgaben der ECSP-Verordnung EU-weit tätig zu sein. Verabschiedet wurde die Verordnung im Herbst 2020 mit dem Ziel einen einheitlichen Rechtsrahmen für die Schwarmfinanzierung in der europäischen Union zu schaffen. Dies sollte nicht nur den europäischen Binnenmarkt stärken, sondern auch die angestrebte Kapitalmarktunion verwirklichen und mehr Transparenz und Standards zur nachhaltigen Stärkung des Anlegerschutzes schaffen.



Expansion und neue Möglichkeiten

„Mit der Einführung eines einheitlichen Rechtsrahmens durch die EU-Verordnung ECSP haben sich für uns als Crowdinvestmentplattform neue Türen geöffnet“, betont Dirk Littig, Geschäftsführer von CONDA. Zusätzlich zu der Möglichkeit nun EU-weit grenzübergreifende Crowdinvestmentprojekte zu unterstützen ermöglicht die ECSP-VO nun das Anbieten von Wertpapieren sowie prospektfreie Emissionen bis zu einem Wert von 5 Millionen Euro. Über CONDA Capital will die CONDA Gruppe, ein breites Spektrum neuer Assetklassen anbieten, darunter Aktien, Anleihen und Genussscheine, ab einem Emissionsvolumen von 1 Million Euro. Dabei soll der der Schwerpunkt nun auf KMUs und spätphasigen Scale-ups liegen. Insbesondere kann CONDA Capital nun unter der europäischen Regulierung auch digitale Eigenkapitalinvestments in mittelständische Unternehmen anbieten.



Vielfältige Investmentchancen und strategische Partnerschaften für ein nachhaltiges Wachstum

Mit der ECSP-Lizenz will CONDA Capital nun verschiedene Anlegergruppen noch gezielter ansprechen und ihnen auch neue Anlageprodukte anbieten. Littig erklärt: „Unser Ziel ist es, ein breites Spektrum von Anlegern zu erreichen, von Retail-Investoren bis hin zu professionellen und semi-institutionellen Anlegern. Wir wollen sie alle mit optimalen Lösungen bedienen.“ Die strategische Erweiterung betrifft ausschließlich die neue Plattform CONDA Capital, während die bestehenden Angebote „CONDA Crowdinvesting Österreich“, „CONDA Crowdinvesting Schweiz“ und „CONDA Crowdinvesting Deutschland“ für regionale Crowdinvesting-Kampagnen unter lokaler Regulierung erhalten bleiben. Horak sieht in diesem Schritt eine riesige Chance: „Unter der ECSP-Lizenz können wir eine Lösung anbieten, die es ermöglicht, Produkte sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene anzubieten.“



Verantwortung und Vision: Ein neuer Abschnitt für CONDA

Mit der neu erworbenen ECSP-Lizenz für CONDA Capital befindet sich die CONDA Gruppe an einem wichtigen Punkt ihrer Entwicklung. „Wir sind uns bewusst, dass dies eine große Verantwortung ist und die Beaufsichtigung durch die FMA unterstreicht die Sicherheit und Transparenz unserer neuen Investmentlösungen von CONDA Capital“, so Littig. Mit optimistischem Blick in die Zukunft fügt er hinzu: „Wir stehen am Beginn einer neuen Phase, in der wir die Möglichkeit haben, Innovationen zu fördern und einen Beitrag zur Verwirklichung nachhaltiger Projekte zu leisten. Es ist eine aufregende Zeit, und wir sind gespannt, was die Zukunft bringen wird.“

Bild Dirk Littig Copyright CONDA

Quelle Yield Communication GmbH