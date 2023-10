Connected Bikes: IoT Venture und Waldbike starten Zusammenarbeit

oT Venture kooperiert ab sofort mit der Waldbike GmbH & Co. KG. Das Start-up aus dem Schwarzwald vertreibt und produziert E-Bikes. Ab sofort erweitern sie ihr Angebot um den digitalen Diebstahlschutz und setzen dabei auf die Expertise der IoT Venture.

Waldbike stattet ab sofort seine E-Bikes mit GPS-Trackern von IT’S MY BIKE, der Handelsmarke der IoT Venture aus. Der digitale Diebstahlschutz wird auf Kundenwunsch bereits bei der Produktion im Fahrrad verbaut. Nach Einbau verbindet die Tracking-Lösung das E-Bike mit dem Internet. Das gestohlene Bike kann dadurch lokalisiert und wiederbeschafft werden. Neben dem digitalen Diebstahlschutz mit Bewegungsalarm können Kundinnen und Kunden in der eigens von IoT Venture entwickelten White-Label-App zudem Fahrdaten analysieren und vergünstigte Versicherungspakete abschließen.

Nachhaltige E-Bike-Produktion

Waldbike produziert ihre E-Bikes nachhaltig in Calw im Schwarzwald. Vom City- über ein Fully- bis hin zu einem SUV-E-Bike bietet der Hersteller verschiedene Fahrradmodelle an, die alle mit der smarten Diebstahlschutzlösung versehen werden können. „Wir möchten unsere Kunden dazu inspirieren, Mobilität aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und dabei auf unsere umweltfreundlichen und clever durchdachten Produkte zurückzugreifen“, so Jan Jochens, Geschäftsführer von Waldbike.

Weitere datengetriebene Services in Planung

Ein Ausbau der Zusammenarbeit beider Unternehmen wird bereits angestrebt. Unter anderem sollen auch die nächsten Modelle von Waldbike ab Werk mit der Diebstahlschutzlösung der IoT Venture ausgestattet und so virtuell vernetzt werden. Zudem ist bereits die Implementierung einer CAN-Erweiterung in Planung, wodurch sich Maßnahmen im Bereich Predictive Maintenance umsetzen lassen. Beispielsweise können damit Reparaturen und Defekte am E-Bike schneller erkannt und vorgebeugt werden.

„Wir freuen uns, dass wir mit Waldbike einen großartigen Partner gewonnen haben, mit dem wir die smarte Mobilität weiter vorantreiben werden“, so Jonas Warmbrunn, Business Development Manager bei der IoT Venture.

Waldbike: Nachhaltigkeit und Qualität aus dem Schwarzwald

Die Firma Waldbike produziert hochwertige E-Bikes, die nicht nur durch ihre Komponentenqualität, sondern auch durch ihre Nachhaltigkeit überzeugen. Als Hersteller aus dem Schwarzwald liegt dem Unternehmen die Umwelt am Herzen. Aus diesem Grund pflanzt Waldbike für jedes produzierte Fahrrad einen Baum. Die Philosophie rund um das Thema Wald steht bei Waldbike im Mittelpunkt. Das Unternehmen setzt sich zum Ziel, möglichst viele lokale Komponenten und Kooperationen zu nutzen, um kurze Transportwege zu ermöglichen und den deutschen Mittelstand zu fördern.

Das breite Angebot von Waldbike umfasst Modelle für die ganze Familie und jeden Einsatzbereich. Vom Carbon Fully für den Wald über den City SUV als Alltagsfahrrad bis zum Jugend E-Bike ist für jeden das passende Modell dabei. Zudem bietet Waldbike die Möglichkeit, über Dienstradleasing Fahrräder zu erwerben. Eine offene Servicewerkstatt in Calw rundet das Angebot ab.

Bild:Waldbike

Quelle:IoT Venture GmbH