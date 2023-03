Covalo ist mit über 70.000 Produkten von mehr als 1.000 Anbietern eine der weltweit größten Plattformen für Inhaltsstoffe für Kosmetikprodukte

Mit dem frischen Kapital treibt Covalo seine Mission voran, die 3-Billionen- Dollar-Konsumgüterindustrie nachhaltiger und transparenter zu gestalten, indem es Brands weltweit dabei hilft, die besten Lieferanten für Inhaltsstoffe, Dienstleistungen und Verpackungen zu finden, mit ihnen in Kontakt zu treten und Geschäfte zu machen.

„Covalo sammelt, strukturiert und verteilt sämtliche Daten, die Brands benötigen, um bessere Entscheidungen im Rahmen der Produktentwicklung und des Lifecycle-Managements zu treffen. So beschleunigen wir mit unserer Lösung die Transformation zu einer nachhaltigeren Konsumgüterindustrie.“ Timo von Bargen, Co-Founder & CEO von Covalo

Bis ein neues Produkt auf den Markt kommt, können zwischen 6 Monaten und 5 Jahren vergehen, wobei bis zu 15 verschiedene Akteure involviert sind. Eine starke Marktfragmentierung, unstrukturierte und oft unzuverlässige Daten verbunden mit wachsendem regulatorischem Druck sowie die Kundennachfrage nach nachhaltigen, sozialverantwortlichen und transparenten Produkten unterstreichen den dringenden Bedarf nach besseren digitalen Lösungen, um die Transformation der Branche zu beschleunigen.

In den letzten Jahren wurden viele digitale Lösungen auf den Markt gebracht, die entweder auf sehr spezifische Schritte in der Produktentwicklung abzielen oder sich darauf konzentrieren, Skaleneffekte über mehrere Branchensegmente hinweg zu ermöglichen, indem sie eher generische Marktplatz- Angebote bereitstellen. Diese Lösungen bieten Käufern und Anbietern einen gezielten Mehrwert, tragen jedoch zu einer weiteren Fragmentierung der Lösungslandschaft in der Branche bei, was zu großen Ineffizienzen führt.

Angesichts der zunehmenden Komplexität glaubt Covalo an ein Ökosystem aus Lösungen, die spezifische Bedürfnisse adressieren, und hat sich zum Ziel gesetzt, zu einem Daten-Orchestrator für die Branche zu werden, indem der nahtlose Austausch von genauen, aktuellen und standardisierten Daten ermöglicht wird.

„Die Branche benötigt dringend mehr Transparenz und einen einfacheren Zugriff auf Daten zu Produkten, Lieferanten, Rezepturen, Vorschriften und anderen kritischen Informationen. Ausgangspunkt dafür ist ein gemeinsamer Standard, auf dem weitere Kooperations- und Transaktionsangebote aufsetzen können. Wir glauben fest an einen offenen und kooperativen Ansatz mit den entscheidenden Stakeholdern; und genau aus diesem Grund legen wir so viel Wert auf unser Partnernetzwerk.“ Yann Chilvers, Co-Founder & COO von Covalo

Mit einer starken Präsenz in Europa ist Covalo heute mit über 70.000 Einträgen von mehr als 1.000 Lieferanten weltweit eine der größten Plattformen für Inhaltsstoffe der Branche. Die Plattform wird von Produktentwicklern von über 5.000 Brands in mehr als 140 Ländern genutzt, um Daten über Inhaltsstoffe zu erhalten und mit Lieferanten in Kontakt zu treten und zusammenzuarbeiten. Um die Präsenz weiter auszubauen und die Open-Platform-Strategie voranzutreiben, hat Covalo kürzlich strategische Partnerschaften mit Reed Exhibitions, einem führenden Messeveranstalter, sowie mit wichtigen Anbietern von Regulierungs-, Rezeptur- und PLM-Software geschlossen.

„Covalo bietet eine wichtige Lösung für den Wandel bei der Entwicklung neuer FMCG-Produkte, um den Anforderungen an mehr Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Die Nutzerfreundlichkeit und die Bandbreite der verfügbaren Informationen über Inhaltsstoffe mit direkter Datenintegration sind ein entscheidender Vorteil für FMCG-Hersteller.“ Martin Möllmann, Senior Investment Manager beim High-Tech Gründerfonds

„Die Gründer Yann und Timo haben mit ihrem großartigen komplementären Team eine einzigartige Suchplattform für die Kosmetikindustrie geschaffen. Dank ihres umfassenden Netzwerkes für Anbieter und Entwickler werden jetzt endlich Entwicklungsprozesse vereinfacht und Produktlebenszyklen verlängert. Mit ihrer Vertriebserfahrung revolutioniert Covalo die Konsumgüterindustrie. Wir freuen uns sehr, mit seed+speed Ventures bei dieser spannenden Erfolgsreise dabei zu sein.“ Carsten Maschmeyer, seed + speed Ventures

In den letzten Jahren haben sich die Kosmetik- und die Lebensmittelbranche zunehmend angenähert, mit dem Ziel eines ganzheitlichen Ansatzes für das persönliche Wohlbefinden. Aufbauend auf der starken Präsenz im Bereich Kosmetik, setzt Covalo sein Augenmerk für 2023 verstärkt auf die Lebensmittelindustrie.

Um die Vision, die Konsumgüterindustrie nachhaltiger und transparenter zu gestalten, zu verwirklichen, kann Covalo nun auf die Unterstützung führender Tech- und Food-Tech-Investoren wie dem HTGF, seed + speed Ventures und der Gekko Group setzen.

Bild: Timo von Bargen (links) und Yann Chilvers (rechts)

Quelle: seed + speed ventures GmbH