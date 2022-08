FITTASTE – 500.000 Euro für den guten Geschmack

Das Lifestyle Food-Unternehmen FITTASTE befindet sich weiter auf Expansionskurs: bereits für die nahe Zukunft erwartet die Geschäftsführung Rekordumsätze.

Das Unternehmen, das 2017 durch die TV-Show „Höhle der Löwen“ bekannt wurde, agiert nach einem wirtschaftlichen Umbruch 2019 komplett autark und konnte innerhalb der letzten Jahre aus eigener Kraft beständig wachsen.

Für das laufende Geschäftsjahr stehen nun die bislang größten Expandierungspläne an. Dafür möchte man erstmals auch unkonventionellere Wege gehen: im Rahmen einer Crowd-Investing-Kampagne werden affine Mitstreiter und motivierte Unterstützer gesucht, die FITTASTE bei den nächsten Schritten in Richtung Umsatzsteigerung begleiten.

Die Prognosen dafür stehen gut. Laut einer Umfrage für den Ernährungsreport 2021 der Bundesregierung befindet sich der Markt für gesunden, Fitness-orientierten Ready Made-Food weiter im Wachstum. So ist mittlerweile 99% der Deutschen Geschmack am Wichtigsten, 51%, also über der Hälfte, kommt es zugleich auch auf eine schnelle Zubereitung an. (1)

„Wir spüren diesen Trend auch sehr deutlich in den Reaktionen unserer Kunden“, so FITTASTE-Geschäftsführer Konstantin Ladwein. „Unser absoluter Verkaufsrenner ist das Sortiment an Fertiggerichten. Im Gegensatz zu regulärem Convenience Food bereiten wir die Gerichte kurz vor Versand frisch zu. Es bleiben dadurch die Nährstoffe erhalten und die Mahlzeiten müssen zwar nur noch aufgewärmt werden, schmecken aber nicht wie „aufgewärmt. Und sie kommen völlig ohne künstliche Zusätze aus.“

FITTASTE-Kunden haben dabei die Wahl aus einer breiten Vielfalt an Gerichten, die auch perfekt auf bestimmte Ernährungsformen abgestimmt werden können – so gibt es neben Low Carb, High Protein oder Vegan auch Produkte mit Whey, Vitaminen oder abwechslungsreiche Varianten für ein gesundes Frühstück.

Ganz so wie sport-affine Menschen das nun mal gerne tun, verlassen FITTASTE nun auch in puncto Firmenwachstum weiter ihre Komfortzone. Mit der Crowd Investing Kampagne schlägt das Unternehmen einen vollkommen neuen Weg ein, um Wachstumskapital zu generieren. „Um die Darlehen zuverlässig und sicher verwalten zu können, wickeln wir diese mit einem spezialisierten Partner ab“, so Konstantin Ladwein. „Dieser Partner ist die FFAV, ein deutsches Unternehmen, welches bereits seit mehreren Jahren mit der secupay Bank in diesem Bereich zusammenarbeitet.“

Seit 2015 konnten FITTASTE ihre Umsätze kontinuierlich steigern und blicken auf mehr als 130.000 zufriedene Kunden zurück. „Mit dem weiteren Wachstum erhoffen wir uns, noch mehr Menschen von einer gesunden Ernährung überzeugen zu können“, so Ladwein weiter. „Täglich und so einfach wie möglich.“

Quelle: – https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=6

Quelle Rosenheim Rocks