Büroräume 4.0: CSMM wird Solution-Partner und Co-Investor bei spaciv

Innovative Raumgestaltung erfolgt immer öfter mithilfe digitaler Planungstools, die Kosten- und Zeiteffizienz gewährleisten. Als Solution-Partner und Co-Investor unterstützt das Architektur- und Beratungsunternehmen CSMM bei der fortlaufenden Weiterentwicklung der cloudbasierten Web-Applikation spaciv und antizipiert so die Zukunft der digitalen Raumkonzeption.

Gemeinsam mit dem PropTech-Startup spaciv setzt CSMM auf diese bisher einzigartige, digitale Lösung, die für mehr Flexibilität in der Raumplanung sorgt. Das neue Tool erweist sich als besonders effizient in der Analyse und Optimierung von Arbeitsplatzstrategien, die damit zügig und kosteneffektiv an den sich ständig ändernden Nutzungsanforderungen im Büro ausgerichtet werden können.

Die Corona-Pandemie hat den Trend zum flexiblen Arbeiten beschleunigt und dadurch neue Investitionen in der Bürogestaltung herbeigeführt: Um unnötige Leerstände zu vermeiden, haben sich Unternehmen auf eine Reduzierung ihrer Flächen und eine effizientere Büroplanung konzentriert. Gemeinsam mit spaciv baut das Architektur- und Beratungsunternehmen mit Sitz in München auf eine intelligente Lösung, um den Flächenbedarf digital zu analysieren und ihn schnell und effizient zu berechnen.

„Mit dem Tool formulieren wir räumliche Antworten, die unendlich skalierbar sind, auf die einzelnen Nutzungsbedarfe unserer Kunden“, kündigt Malte Tschörtner, Architekt und geschäftsführender Gesellschafter bei CSMM, die neue Partnerschaft an.

spaciv bietet eine cloudbasierte Software, die mithilfe von digitalen, modular funktionierenden Interior-Modulen den Planungs- und Gestaltungsprozess von Räumlichkeiten erleichtern kann. Die neu entwickelte Software bündelt das fachliche Know-How der CSMM-Experten und ihre langjährige Expertise im Bereich Workplace. „Mit spaciv investieren unsere Kunden in Geschwindigkeit, Flexibilität und ein sehr detailliert erfasstes Raum-Konzept.

In Pilotprojekten, die wir für sehr namhafte Kanzleien in Deutschland umsetzen, sammeln wir bereits erste Erfahrungen in der Anwendung der digitalisierten und nachhaltigen Raumplanung“, kommentiert Tschörtner. „Mit der Definition von standardisierten Modulen für die unterschiedlichen Bedarfsanforderungen unserer Kund:innen beschleunigen wir die Büroplanung, die mithilfe des Tools langfristig dynamischer an die sich ständig verändernden Nutzerbedürfnisse angepasst werden kann.“

In Zusammenarbeit mit dem Münchner Startup konzipiert CSMM verschiedene branchenspezifische Raummodule, mit deren Hilfe sich jede Nutzeranforderung in einen konkreten Raumbedarf übersetzen lässt – von Rückzugsmöglichkeiten über Kollaborationsräume bis hin zu kreativen Gemeinschaftsflächen. Hierfür ist die Büroplanung individualisierbar und vollends auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet. Malte Köditz, Co-Founder des Startup-Unternehmens spaciv, erläutert das Prozedere: „Die Software kombiniert Funktionen, die den gesamten Workflow für die strategische Optimierung abdecken – von der Nutzer-Bedarfsanalyse bis hin zum tatsächlichen Flächenbedarf der optimalen Arbeitswelt.“

Auf dieser Basis generieren die Algorithmen ein Raumprogramm, das die Experten von CSMM dann in Architektur und Interior umsetzen. „Mit CSMM teilen wir unsere Leidenschaft für die Entwicklung von innovativen und nachhaltigen Arbeitswelten, die eine flexible Raumnutzung fördern.“ Gemeinsam mit den Entwicklern von spaciv bildet das Architektur- und Beratungsunternehmen ein Team aus hochqualifizierten Expert:innen, die zur Optimierung des Tools beitragen.

