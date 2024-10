Cupbrella – Der Regenschirm mit integriertem Getränkehalter

Cupbrella kombiniert Regenschirm mit Getränkehalter: Perfekt für Situationen, in denen plötzlich beide Hände gebraucht werden – ob beim Gassi gehen, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Telefonieren.

Alexander Wolf lässt die Löwinnen und Löwen zum großen Staffelfinale nicht im Regen stehen, dank seines Regenschirms mit integriertem Getränkehalter. Mit dem Cupbrella gehört das lästige Jonglieren zwischen Regenschirm und Getränk der Vergangenheit an! Der smarte Gründer Alexander hatte die zündende Idee während eines Regenschauers, als er mit einem Kaffee in der einen und einem Schirm in der anderen Hand auf dem Sportplatz stand. Seine Lösung: Ein Regenschirm mit integriertem Getränkehalter, der in jeder Situation für freie Hände sorgt.

Seine Idee präsentierte Alexander Wolf erfolgreich in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ und konnte Investor Ralf Dümmel von seinem Produkt überzeugen.

Cupbrella: Ein Regenschirm, der mehr kann

Nach knapp zwei Jahren Entwicklungszeit stellte Alexander den ersten funktionsfähigen Prototypen fertig, der sowohl Familie als auch Freunde begeisterte. Der Clou: Mit einem einfachen Knopfdruck klappt sich der Getränkehalter im Griff aus und kann gängige Bechergrößen (0,3-0,5 l) sicher halten. Bei Nichtgebrauch verschwindet der Halter diskret im Griff. Perfekt für alle, die unterwegs sind, egal ob beim Spaziergang, Gassigehen oder Anfeuern auf dem Sportplatz.

„Die Idee zu Cupbrella kam mir an einem regnerischen Tag, als ich versucht habe, meinen Kaffee und den Schirm gleichzeitig zu halten. Jetzt, nach zwei Jahren Entwicklungsarbeit, ist es ein großartiges Gefühl, meine Lösung auf den Markt zu bringen und dabei von Ralf Dümmel unterstützt zu werden. Seine Expertise, als auch seine ehrliche sympathische Art passen perfekt zu mir und meinem Produkt!“ Alexander Wolf Gründer Cupbrella

„Ein Regenschirm mit Getränkehalter? Dank Alexander ist man nun auch bei Regenwetter perfekt unterwegs. Der Cupbrella ist eine dieser simplen, aber genialen Ideen, die den Alltag für viele Menschen erleichtern. Der Cupbrella kann dich auf dem Weg zur Arbeit, beim anfeuern beim Fußball oder beim Gassi gehen begleiten und den Becher für dich halten. Für nahezu alle handelsüblichen Getränkebehälter. Alexander hat mich mit seiner Vision und seiner positiven Art überzeugt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“ Ralf Dümmel Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

Cupbrella ist ab sofort unter www.cupbrella.de – und im Handel – für 19,99 Euro erhältlich.

Bild Setbild Cupbrella Alexander Wolf und Ralf Dümmel Credit RTL Bernd Michael Maurer

Quelle DS Unternehmungsgruppe