Darum lohnt sich ein Investment in ein Start-up

Investoren zweifeln oft bei der Überlegung, in ein neu gegründetes Unternehmen zu investieren. Dieser Zweifel ist auch nicht unbegründet, denn Start-ups konnten sich schlichtweg noch nicht auf dem Markt beweisen und man kann nicht auf deren Historie zurückschauen. Doch tatsächlich kann ein Investment in ein Start-up sehr lukrativ sein. Worauf sollte man achten? Was sind die Vorteile? Und wie findet man potenziell lohnenswerte Unternehmen?

Die Vorteile von Start-ups

Start-ups mögen neu auf dem Markt sein und noch keine Historie haben, anhand derer man das Potenzial ablesen kann, doch sie halten trotzdem einige Vorteil bereit. Zunächst sind die Teams, inklusive der Gründer, in der Regel hochmotiviert und gewillt, alles zu geben, um ihre Visionen zu verwirklichen. Neue Unternehmen entdecken darüber hinaus oft Marktnischen und schaffen ganz neue Märkte anhand ihrer innovativen Produkte und Dienstleistungen. Und neue Märkte können in Zukunft sehr rentabel werden. Zuletzt werden Flexibilität und Agilität an den Tag gelegt. Start-ups können nämlich schnell auf Marktveränderungen reagieren und innovative Lösungen entwickeln, obwohl sie neu in der Unternehmerwelt sind.

Was sollte man bei einem Investment in ein Start-up beachten?

Wenn man sich nach Start-ups für Investitionen und Beteiligungen umschaut, ist es wichtig, auf bestimmte Punkte zu achten. Die Unternehmen sollten gewisse Eigenschaften besitzen, die auf zukünftiges Potenzial schließen lassen. Nur wenn sich diese Punkte bestätigen lassen, sollte man ein Investment in Betracht ziehen. Stimmt nur ein Punkt nicht, kann es sein, dass es langfristig nicht rentabel sein wird.

Zum einen ist es überaus wichtig, das ganze Team unter die Lupe zu nehmen. Man sollte auf die Fähigkeiten achten sowie auf die Erfahrungen der einzelnen Mitarbeiter. Besonders die Leidenschaft und Motivation der Gründer ist auch ausschlaggebend. Diese sollten bereit sein, für ihr Unternehmen alles zu geben, sich ständig weiterzuentwickeln und sich von Rückschlägen nicht kleinkriegen zu lassen.

Daneben müssen Punkte wie das Geschäftsmodell und die finanzielle Gesundheit geprüft werden. Das Geschäftsmodell sollte nachhaltig und skalierbar sein. Gleichzeitig sollte das Unternehmen eine solide Finanzplanung aufweisen. Es muss sichergestellt werden, dass nur für notwendige Dinge Geld ausgegeben wird und dass eine vernünftige Summe eingenommen wird.

Auch der Markt sollte analysiert werden, denn dieser kann Rückschlüsse auf das Wachstumspotenzial des Start-ups geben. Zu beachten sind hier vor allem die anderen Marktteilnehmer. Gibt es Konkurrenz? Wenn ja, wie groß ist diese? Das Start-up sollte sich mit einer innovativen Idee von der Konkurrenz abheben, damit Chancen auf dem Markt gegeben sind.

Zuletzt muss man sich als Investor auch unbedingt der Risiken bewusst sein. Wenn man alle Punkte berücksichtigt, kann ein Start-up enormes Potenzial bergen, insbesondere die, die neue Märkte erschaffen. Doch das ist noch lange kein Garant dafür, dass es zu 100 % langfristig rentabel sein wird. Jedes Investment in ein Start-up bietet auch ein großes Risiko, denn es ist niemals sicher, dass das Start-up bestehen wird. Es kann auch untergehen, obwohl alle Punkte stimmen. Aus diesem Grund sollte man sich bewusst sein, dass ein Start-up nicht nur hohe Renditen einbringen kann, sondern auch für ebenso hohe Verluste verantwortlich sein kann.

Wie findet man vielversprechende Start-ups?

Um Start-ups mit Potenzial zu finden, kann man zunächst die eigenen Netzwerke nutzen. Sich im persönlichen sowie im beruflichen Netzwerk umzuhören, kann spannende Empfehlungen und Tipps hervorbringen. Doch auch Events können eine gute Möglichkeit bieten, Start-ups ausfindig zu machen. Besonders Start-up-Events und Pitch-Veranstaltungen bieten sich hier an, um vielversprechende Unternehmen kennenzulernen. Und zu guter Letzt sollte man sich auch auf Online-Plattformen umschauen. Plattformen wie AngelList, Seedmatch und Crowdinvesting-Plattformen bieten eine gute Übersicht und halten interessante neu gegründete Unternehmen bereit.

Fazit: Warum lohnt sich ein Investment in ein Start-up?

Start-ups können eine gute Möglichkeit sein, in kurzer Zeit erhebliche Renditen zu erzielen. Wenn man früh einsteigt, kann von einem exponentiellen Wachstum profitiert werden. Gleichzeitig sind Start-ups Motoren für Innovationen. Durch diese werden neue Technologien unterstützt, die unsere Zukunft gestalten. Und Investitionen in Start-ups stärken sogar die Wirtschaft. Neue Arbeitsplätze werden durch die neu gegründeten Unternehmen geschaffen und das wirtschaftliche Wachstum wird gefördert.

Investitionen in Start-ups sind also nicht nur finanziell attraktiv, sondern auch eine großartige Möglichkeit, die Wirtschaft und Innovation zu fördern. Als Investor unterstützt man indirekt somit neue Ideen, schafft Arbeitsplätze und trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Also, warum nicht das nächste große Ding unterstützen und gleichzeitig von den vielen Vorteilen profitieren?

Autor:

Arkadi Belocerkov ist Gründer und Geschäftsführer der Swiss Value Group AG, einer international tätigen Beteiligungsgruppe, die sich auf Investitionen in nachhaltige Immobilien und erneuerbare Energien spezialisiert hat. https://swissvalue-group.ch/

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.