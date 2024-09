Das Berghaus Schröcken – Bergurlaub mit Pfiff

Das Berghaus Schröcken ist Hotel und Berghütte in einem. Ein Unikat voller Bewegung, Entspannung und fröhlicher Geselligkeit. Bergfreunde lieben den „easy going“ Winterurlaub hier am Arlberg, den Familie Schwarzmann in ihrem Haus lebt.

Am Berg aufwachen, rausgehen, die Natur spüren, aktiv sein. Das tut gut und macht glücklich. Dieses Lebensgefühl steckt im Berghaus Schröcken. Zwischen Bregenzerwald und Arlberg bietet das einladende Haus ein unvergessliches Wintererlebnis und verbindet die wohltuenden Annehmlichkeiten eines komfortablen Hotels mit dem liebenswerten Charme einer Berghütte. Das Berghaus Schröcken erwartet Naturliebhaber mit wunderschönen Wohnräumen, die von Bregenzerwälder Handwerkern geschaffen wurden. Es ist ein sportlicher und geselliger Treffpunkt, wie man ihn so schnell kein zweites Mal findet. Ein Haus, in dem nette Menschen zusammenkommen, die die Liebe zur Natur, zu einem umsichtigen und nachhaltigen Lebensstil und zur Bewegung in den Bergen verbindet.

Hier sagt man „GriaßDi“

Regionale Qualität und Naturverbundenheit bilden die Basis für das neuartige Urlaubskonzept im Berghaus Schröcken. Hier ist alles echt, wertvoll und sorgfältig ausgewählt. Gäste, Gastgeberfamilie und Mitarbeiter pflegen einen freundschaftlichen Umgang miteinander. Man ist per DU, wie es hier in den Bergen Tradition ist. Schicke und gemütliche Appartements vermitteln ein Gefühl von Zuhause und bieten Platz für Urlaubsgefühle: zu zweit, für die ganze Familie, für Freunde oder die ganze „Fußballmannschaft“.

Zwei bis 20 Personen wohnen im Berghaus Schröcken unter einem gemeinsamen Dach. Jedes der 40 Apartments ist mit einer hochwertigen Küche ausgestattet. Selbst kochen, auswärts essen gehen oder einfach im hauseigenen Restaurant „Alwins Stammtisch“ Platz nehmen – man macht jeden Tag, was einem gefällt. Das Frühstück ist mit Power-Food aus der Region bestückt und macht fit für den Tag in den Bergen. Das Berghaus Schröcken bietet alle Annehmlichkeiten eines Vier-Sterne-Hotels – von Rezeption und Gästebetreuung über Restaurant und Bar bis hin zum Wellnessbereich mit Pool.

Viel Winter im kleinen Bergdorf am „großen“ Arlberg

Warth-Schröcken gilt als der sportliche Geheimtipp am Arlberg. Obwohl die Ski-Arlberg-Pisten bis ins Ortszentrum führen, ist Schröcken ein kleines Bergdorf geblieben. Mit den Skiern geht‘s zum Freeriden und Carven. Kinder haben ihren Spaß in den Skischulen. Skitourenbegeisterte finden hier Gleichgesinnte oder können sich selbst auf die Entdeckung der umliegenden Bergwelt begeben. Wer das ruhige Wintererlebnis sucht, genießt Schneeschuh- oder Winterwanderungen. Skifahren oder Faulenzen, Nachteule oder Frühaufsteher, Ruhe genießen oder Geselligkeit erleben. Im Berghaus Schröcken stehen die Türen für eine Vielzahl von Urlaubsstilen offen.

Was hast du heute erlebt?

Schwitzen, durchatmen, plaudern, entspannen, im Pool abtauchen. Kräutersauna, finnische Sauna und Dampfbad warten ebenso wie der 32 Grad warme Infinity-Pool mit Blick auf den Hochberg und die idyllische Dorfkirche. Nach einem Tag in den Bergen geht es im Berghaus Schröcken in den Wellnessbereich. Ja, hier kann man wunderbar entspannen und die Seele baumeln lassen. Man kann aber auch fröhlich plaudern und sich austauschen. Denn dafür gibt es die Plauderstube, das Wohnzimmer im Spa. Schließlich gibt es viel zu erzählen, wenn man den ganzen Tag im Schnee unterwegs war.

Das Beste aus vielen Welten

So wie Schröcken Bergidylle mit einem der besten Skigebiete der Welt verbindet, so vereint das Berghaus Schröcken Bergbegeisterte, die sich hier ebenso wohlfühlen wie Familien. Jugendliche genießen die entspannte Atmosphäre im Berghaus. Im Winter bieten die Skischulen Warth und Salober ein tolles Programm für die Teenies. Kids können am Übungsgelände „Paulis Skiarena“ an der Saloberkopf-Talstation, direkt neben den wunderschönen Arlberg-Pisten, ihre ersten Schwünge machen. In den Familienchalets fühlen sich sowohl Groß als auch Klein wie Zuhause. „Für meine Kinder war es immer wichtig, im Urlaub Freunde zu finden“, erzählt Steffi Schwarzmann, Gastgeberin im Berghaus Schröcken. Dafür ist das Berghaus-Kinderprogramm da: Kinder zusammenbringen, mit Aktivitäten, die kreativ, sportlich, lustig und kommunikativ sind.

Faule Tage (bis 20.12.24)

Leistungen: Einfach ausruhen und genießen … Preis inklusive Endreinigung, ohne Verpflegung: ab 160 Euro/Nacht für 2 Personen

Kinderschnee! (11.–18.01.25, 15.–22.03.25, 22.–29.03.25)

Leistungen: Kinderschneewoche für Familien mit Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahre, 7 Nächte im Familienapartment Samstag bis Samstag, Sauna/Dampfbad (ab 16 Jahre), beheizter Außenpool, Frühstück und Abendessen im Hotel-Restaurant kann dazu gebucht werden, 6 Tage 3 Täler Skipass für Kinder von 3 bis 6 Jahre (Jahrgänge 2018, 2019, 2020), 4 Tage Skikurs für Kinder von 3 bis 6 Jahre

