Das Hohe Salve Sportresort: Ein Kick für das Wohlbefinden – Aktives Natur-Erleben und Genuss

Wer im Urlaub Erholung mit sportlichen Aktivitäten verbindet, fördert seine Gesundheit und sein seelisches Wohlbefinden. Vor allem die Bewegung in der Natur baut Stress ab und steigert die körperliche Fitness. So kehren schnell neue Energie und Kraft für Beruf und Alltag zurück. Das Hohe Salve

Sportresort in Hopfgarten in Tirol bietet mit der hauseigenen sportwissenschaftlich fundierten Move & Relax Philosophie eine wohltuende Balance aus Bewegung und Entspannung. Die Kitzbüheler Alpen vor der Hoteltür erweisen sich als vielseitiges Terrain für jedermann, um in der alpinen Natur aktiv zu sein, aber auch um Ruhe und Erholung zu finden. Ein großes Plus: Das Hohe Salve Sportresort ermöglicht praktisches Bike-in & Bike-out, Hike-in & Hike-out und liegt inmitten eines Golfparadieses.

Golfen in der Bergwelt: Erstklassige Lage im Das Hohe Salve Sportresort

Die Region rund um Das Hohe Salve Sportresort eignet sich perfekt für einen genussvollen Golfurlaub. Eingebettet in ein traumhaftes Bergpanorama, locken verschiedene Golfplätze zum Spiel. Das nahe gelegene Kitzbühel punktet bei Golfliebhabern mit vier Championship Courses und 54 abwechslungsreichen Löchern in einem vielseitigen Gelände. Die Golfplätze Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Eichenheim, Kaps und Rasmushof überzeugen durch ihre besondere Naturkulisse. Ebenso landschaftlich reizvoll und einzigartig gestaltet sind der Golfclub Kitzbüheler Alpen Westendorf und der Golfplatz Wilder Kaiser in Ellmau. Alle Informationen rund um den Golfsport in Tirol sowie die Golfplätze erhalten Golferinnen und Golfer direkt im Das Hohe Salve Sportresort. Vor Ort können auch die gewünschten Startzeiten reserviert und die Golf Alpin Card erworben werden.

Bewegung ins Leben bringen – das ist hier ganz einfach

Im Das Hohe Salve Sportresort findet jeder die sportliche Herausforderung und den passende Aktivgenuss: Ob geführte Wanderungen in allen Höhenlagen, abwechslungsreiche Workouts oder Trailrunning für Ausdauer und Kraft und vieles mehr. Als geprüfter Elite-Partner von „Mountainbike Holidays“ hat Das Hohe Salve Sportresort auch Bikern viel zu bieten. Sanfte Gipfel, ruhige Täler und atemberaubende Ausbli>Freie Tage genießen, relaxen, die Sinne verwöhnen

Die Gäste des Das Hohe Salve Sportresort ziehen ihre Bahnen im 25-Meter-Sportbecken oder genießen den In- und Outdoorpool mit Blick auf die Berge. Sonnen, schwimmen, unbeschwertes Nichts-Tun, all das ist im Relax Bereich möglich. Ein Saunabesuch oder eine Yoga-Lesson entspannen Körper und Geist. Wer den Alltag hinter sich lassen, abschalten und sich erholen möchte, regeneriert bei wohltuenden Massagen und erstklassigen Kosmetikbehandlungen.

Gutes Essen gehört zum Urlaub einfach dazu: Dafür sorgt das ausgezeichnete Küchenteam. Im Hotelrestaurant lassen sich die Feinschmecker verwöhnen. Ein Großteil der Lebensmittel, die in der Küche zu Köstlichkeiten veredelt werden, stammen aus Österreich – zum Beispiel vom Bauernhof der Gastgeberfamilie Pletzer. Sich ausgewogen mit hochwertigen Lebensmitteln ernähren, das Immunsystem stärken und die Energiespeicher wieder auffüllen, das ermöglicht die Energy Küche.

Abends auf der herrlichen Sonnenterrasse bei einem feinen Glas Wein den Tag ausklingen zu lassen, das ist Urlaubsfreude pur. Denn wie heißt es so schön: „Die Welt gehört dem, der sie genießt“. Nach einem erlebnisreichen und erholsamen Tag ziehen sich Gäste des Das Hohe Salve Sportresort in gemütliche, komfortable Suiten zurück. Die einladenden Wohnwelten sind mit viel Fingerspitzengefühl und Liebe zum Detail eingerichtet und erfüllen höchste Komfortansprüche.

Move & Relax. Pump up your life. Das Hohe Salve Sportresort ist ein Hotel der Pletzer Resorts Gruppe. Mit der durchdachten Move & Relax Philosophie der Pletzer Resorts bietet es die perfekte Grundlage für eine Power-Auszeit in der alpinen Natur der Kitzbüheler Alpen. Das Hohe Salve Sportresort wurde 2016 eröffnet und bietet 104 Zimmer. Die Pletzer Resorts wurden im Jahr 2018 gegründet, mit Sitz in Hopfgarten in Tirol. Die Pletzer Resorts haben insgesamt 474 Zimmer und Suiten in 5 Resorts.

Golfen in den Kitzbüheler Alpen

Leistungen: ab 3 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen (= 4 Power Days), 1 x Golf Tirol Card für 3 Green-fees, weitere Ermäßigungen bei Golfplätzen, bevorzugte Abschlagzeiten direkt im Resort reservieren, Infos zum Golfen direkt vom Gastgeber, Move & Relax Bereich inkl. Gruppentrainings und Aktiv-Programm u. v. m. – Preis p. P.: 3 Näch-te ab 687 Euro

Quality Time

Leistungen: 3 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen (= 3 Power Days), 1 x Prosecco- oder Weißwurst-frühstück, 1 x Fondueabendessen, 30 Euro Move & Relax Gutschein, Move & Relax Bereich inkl. Gruppentrainings und Aktivprogramm u. v. m. – Preis p. P.: 2 Nächte ab 300 Euro

Wanderauszeit in den Kitzbüheler Alpen

Leistungen: ab 3 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen (= 4 Power Days), 2 Tage Kitzbüheler Alpen Card, 1 x Wanderkarte, Move & Relax Bereich inkl. Gruppentrainings und Aktivprogramm u. v. m. – Preis p. P.: 3 Nächte ab 459 Euro

Das Hohe Salve Sportresort

Meierhofgasse 26

6361 Hopfgarten

Tel.: +43 (0) 5335 2154 64

http://www.dashohesalve.at

Bild Fotograf Simon Hausberger

Quelle mk Salzburg