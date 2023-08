Sportliche Herbstzeit in den Kitzbüheler Alpen

Das Hohe Salve Sportresort

Das Hohe Salve Sportresort lässt keine Gelegenheit aus, seine Gäste in Bewegung zu bringen. Der Herbst 2023 steht unter dem motivierenden Motto „Power Days“. Alles geben, sich um seine Fitness kümmern, die goldenen Herbsttage outdoor erleben – und natürlich das Leben in vollen Zügen aktiv genießen, dafür ist Das Hohe Salve Sportresort die richtige Adresse. Der September startet mit Vollgas. Das Bootcamp Austria steht zum Herbstanfang auf dem Programm (16.–17.09.23).

Dann geht es rundum aktiv weiter. Bis 05. November können die „Bike & Joy“ Packages mit Personaltraining oder Bio-Impedanzanalyse gebucht werden, weitere besondere Angebote stehen für die sportliche Auszeit zur Auswahl. Es wird gegolft, geradelt, gewandert. Ab in die Kitzbüheler Alpen und einfach abschalten und gleichzeitig auftanken. Die einen optimieren ihre Tennis Skills, die anderen ihre Fitness bei den MOVE Power Days. Die MOVE Longevity Days widmen sich einem ganzheitlichen Neustart für mehr Energie im Alltag und Job.

Hinter den innovativen Programmen im Das Hohe Salve Sportresort steckt die einzigartige Move & Relax Philosophie. Erkenntnisse aus dem Leistungssport werden dabei alltags- und urlaubstauglich gemacht. Das Konzept wurde gemeinsam mit Sportwissenschaftlern der Universität Innsbruck sowie dem österreichischen Skisprung-Olympiasieger Toni Innauer erarbeitet. Ein dynamisches Wechselspiel zwischen aktiver Bewegung und individueller Regeneration – ergänzt durch vitale Ernährung – bereichert die sportliche Auszeit.

Es gibt für jeden das passende Programm. Ob geführte Wanderungen und Biketouren, verschiedene Workouts, Trailrunning und noch vieles mehr. Wer noch weiter gehen möchte: Top ausgebildete Coaches bieten professionelles Personal Training. Im Move & Relax Bereich stehen außerdem Experten für eine Leistungsdiagnostik zur Verfügung, um relevante Parameter zu Gesundheit und Fitness zu ermitteln – auf Basis dieser Werte wird auf Wunsch ein persönlicher Trainingsplan entwickelt.

Bis spät in den Herbst sind Outdoor-Liebhaber in den traumhaften Natur- und Berglandschaften der Kitzbüheler Alpen unterwegs. Herrliche Bergpanoramen, klare Bergseen und jede Menge sportliche Herausforderungen an der frischen Luft warten auf Gäste im Das Hohe Salve Sportresort. Mit seiner optimalen Lage direkt an der Bergbahn ist das Resort der perfekte Ausgangspunkt – Hike-in und Hike-out sowie Bike-in und Bike-out ist hier angesagt. Ein atemberaubendes Alpenpanorama während der Sporteinheiten, unvergesslich schöne Sonnenaufgänge in den Bergen – Emotionen und Eindrücke, die bleiben.

Wer dann in Das Hohe Salve Sportresort zurückkehrt, kann sich auf Momente der Erholung freuen. Im 25 Meter Sportbecken ungestört Längen schwimmen. Im In- und Outdoorpool das beeindruckende Panorama bestaunen. Die Saunalandschaft lädt zum Schwitzen und Durchatmen ein. Regenerierende Massagen sowie hochwertige Kosmetik genießen. Nach Herzenslust ruhen und seinem Körper erholsame Stunden nach fordernden Einheiten gönnen.

Bootcamp Austria 2023 (16.–17.09.23)

Leistungen: 1 Übernachtung inkl. Frühstück und Abendessen, 1 x Trinkflasche, 7 x innovative Trainingseinheiten mit dem Boot Camp Austria Team (Leiter Max Mittermayr), Eintritt Move & Relax Bereich, Gruppentrainings und Aktivprogramm – Preis p. P.: ab 287 Euro



Bike & Joy mit Personal Training (bis 05.11.23)

Leistungen: 3 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen, 1 x Personal Training, 1 x geführte E-Bike-Tour mit fachkundigen MTB-Guides im Haus, 2 x Bike-Verleih, Fahrradwerkstatt, Trinkflasche, Eintritt Move & Relax Bereich, Gruppentrainings und Aktivprogramm – Preis p. P.: ab 602 Euro (6 Nächte inkl. Bioelektrischer Impedanzanalyse ab 893 Euro)

Golf Alpin (bis 26.11.23)

Leistungen: 3 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen, 1 x Golf Alpin Card für 3 Greenfees, weitere Ermäßigungen bei Golfplätzen, bevorzugte Abschlagzeiten direkt im Resort reservieren, Infos zum Golfen direkt vom Gastgeber, Eintritt Move & Relax Bereich, Gruppentrainings und Aktivprogramm – Preis p. P.: ab 648 Euro

Bild Fotograf: Klemens König- Das Hohe Salve Sportresort

Quelle mk Salzburg