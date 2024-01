Tauchst du ein in eine magische Unterwasserwelt, um dein Schicksal zu ändern?

Das Mädchen, das in den Wellen verschwand“ zieht Leser in eine magische Unterwasserwelt, wo Schicksal und Abenteuer aufeinandertreffen

Das Buch „Das Mädchen, das in den Wellen verschwand“ von Axie Oh, erschienen 2023 im Loewe Verlag, ist eine Nacherzählung des koreanischen Märchens „The Tale of Shim Cheong“. In dieser Version opfert sich die Protagonistin selbst dem Gott des Meeres und wird in eine magische Welt unter der Wasseroberfläche katapultiert.

Magischer und poetischer Schreibstil

Der Schreibstil der Autorin ist magisch und poetisch. Die märchenhafte Erzählweise verdeutlicht bereits, dass es sich um die Nacherzählung eines Märchens handelt. Es werden keine verschlungenen, kafkaesken Sätze verwendet, sondern einfache, gut verständliche und harmonische Sätze, die das Leseerlebnis in dieser magischen Welt fördern.

Die Charaktere: Mina und Shin

Die Hauptcharaktere sind Mina und Shin. Mina ist eine starke Protagonistin, nicht wegen körperlicher Stärke oder Schwertkunst, sondern weil sie in ihrer Schwäche nicht aufgibt und ihr Ziel verfolgt. Ihre aktive Herangehensweise, insbesondere an ihr Schicksal, hat mir besonders gefallen, da sie nicht die klassische Jungfrau in Nöten ist, aber dennoch nicht übertrieben überlegen wirkt. Shin ist von Beginn an ein mysteriöser Charakter, der den Leser in seinen Bann zieht. Seine Geheimnisse, die mit dem Meeresgott zusammenhängen, werden nach und nach enthüllt, was seine Entwicklung interessant macht. Auch die Nebencharaktere, besonders die drei Geister, Kirin und Namgi, sind liebevoll gestaltet.

Ein Abenteuer unter dem Meer

Zu Beginn soll Shim Cheong, die Geliebte des Bruders unserer Protagonistin, dem Gott des Meeres geopfert werden, um die Stürme zu besänftigen. Mina opfert sich stattdessen selbst und wird in die Welt des Meeresgottes versetzt. Dort ist sie zunächst mit einem roten Faden verbunden, einem in der asiatischen Kultur populären Symbol für schicksalhafte Liebe. Nach einer überraschenden Wendung beginnt ihr Abenteuer. Sie lernt die Welt und ihre Geister kennen, die eine schöne Vorstellung vom Leben nach dem Tod bieten. Im Verlauf der Geschichte entsteht erneut eine Bindung durch einen roten Faden, diesmal mit Shin, dem Wächter des Meeresgottes. Hier wird die Kernbotschaft der Geschichte deutlich: Das Schicksal ist veränderbar, und jeder hat sein Schicksal selbst in der Hand.

Fazit: Eine faszinierende Reise

Zusammenfassend ist das Buch eine faszinierende Reise, die sich mit Schicksal und Tod auseinandersetzt. Für Leser, die ein märchenhaftes, sanftes und dennoch tiefsinniges Buch suchen, ist „Das Mädchen, das in den Wellen verschwand“ genau richtig.