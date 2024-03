Wie verändert Geheimnisvolles unsere Wahrnehmung?

In Das Neunte Haus entführt uns Leigh Bardugo in eine Welt, in der Geheimnisse und okkulte Praktiken den Alltag an einer renommierten Universität prägen.

„Das Neunte Haus“ von Leigh Bardugo, veröffentlicht im Jahr 2020 vom Knaur Verlag, erzählt die Geschichte von Alex Stern. Nachdem sie einen tragischen Mord überlebt hat, erhält sie die Möglichkeit, an der Yale-Universität zu studieren. Dort taucht sie in die Welt des Okkulten und der Geheimgesellschaften ein.

Der Schreibstil des Buches ist sehr bildhaft, sodass die Ereignisse wie ein Film im Kopf des Lesers ablaufen. Anfangs erfordert das Buch etwas Einarbeitung, wobei ein Glossar am Ende des Buches hilfreich ist. Die Erzählweise folgt dem natürlichen Verlauf von Gedanken, mit Rückblenden zu früheren Gesprächen und Ereignissen. Es handelt sich um eine Geschichte, die Aufmerksamkeit erfordert, da fortlaufend subtile Hinweise gegeben werden, die auf zukünftige Entwicklungen hindeuten.

Im ersten Band der Reihe gibt es fünf Hauptfiguren

Allen voran steht Alex Stern, die einzige Überlebende eines grausamen Mordes, die dank ihrer Fähigkeit, Geister zu sehen, an Yale studieren darf und Teil des Neunten Hauses wird. Sie ist zunächst misstrauisch und handelt oft, bevor sie Fragen stellt, bedingt durch negative Erfahrungen in der Vergangenheit. Im Laufe des Buches durchläuft sie eine bemerkenswerte Charakterentwicklung, lernt, anderen zu vertrauen und ihre Schwächen zu akzeptieren. Ihr Mentor, Darlington, ist ein Gentleman mit strikten moralischen Grundsätzen, der tief im Inneren an Magie glauben möchte, jedoch keine signifikante Entwicklung durchmacht. Pamela Dawes, zuständig für die Forschung, erlebt eine deutliche Veränderung, indem sie sich öffnet und gegen Autoritäten aufbegehrt. Detektiv Abel Turner, der widerwillig mit dem Neunten Haus zusammenarbeitet, sowie der Geist Bertram Boyce North, der Alex bei der Aufklärung des Mordes unterstützt, sind ebenfalls zentrale Figuren.

Die Handlung entfaltet sich in zwei Zeitsträngen: einer folgt Darlington und bietet Einblicke in die Geheimgesellschaften, der andere konzentriert sich auf Alex, die einige Monate später versucht, einen Mord auf dem Campus aufzuklären. Dabei werden zahlreiche Fragen aufgeworfen, insbesondere in Bezug auf Darlingtons Verschwinden und die Verbindung des Mordes zu den Geheimgesellschaften. Das Buch thematisiert Privilegien, Wissen, Macht und Moral und ist ideal für Leser, die nach mentaler Herausforderung und unerwarteten Plot-Twists suchen. Aufgrund des düsteren Settings empfiehlt es sich, vorab Trigger-Warnungen zu beachten, da einige Szenen möglicherweise nicht für jeden Leser geeignet sind.

Das Neunte Haus von Leigh Bardugo

