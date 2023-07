Für Outdoor-Entdecker gemacht

Das SeeMOUNT**** Superior Active Nature Resort: Family Fun & Action live im Paznauntal

„Ich steh auf die Berge“, wer das von sich behaupten kann, der kommt in das SeeMOUNT****Superior Active Nature Resort. Hier checken Aktive inmitten der Bergnatur des Paznauntals ein und erleben ein charmantes, stilvolles Wohlfühlhotel. An der Haustür des SeeMOUNT****Superior Active Nature Resorts starten bewegte Tage in der Natur – beim Wandern und Biken, beim Klettern, Canyoning und Rafting, Familienausflüge und hochalpine Bergtouren. Das SpaMOUNT****Superior Active Nature Resort verwöhnt hoch über den Dächern von See mit traumhafter Wellness. Eine dynamische Base im Bergsommer.

Sie sind in der Natur am allerglücklichsten? Das SeeMOUNT****Superior verdient seinen Namen als Active Nature Resort. Wanderer ziehen ihre Wanderschuhe am liebsten gar nicht mehr aus. Über 80 Routen führen hinaus auf Wiesen und Almen, in Wälder und auf Berggipfel. Frisch und munter geht es direkt am Resort los. „Alle Wege“ führen zu idyllischen Bergseen, zu urigen Berghütten und auf panoramareiche Touren. Die Silvretta-Gebirgskette lässt sich perfekt mit dem Bike erkunden.

Das SeeMOUNT schreibt unvergessliche Erinnerungen: Nach einem Aufstieg frühmorgens die orangerote Sonne hinter den Bergen aufgehen sehen. Mit den Kindern einen Fisch angeln. Spätabends noch im Infinitypool unter dem Sommerhimmel schwimmen. Am Badesee Stand Up Paddeln. Klettern, Canyoning, Rafting – in den Adern des SeeMOUNT****Superior Active Nature Resorts fließt auch das Adrenalin. Hotelgäste nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel rund um See gratis und schweben einmal am Tag kostenlos mit einer Bergbahn ihrer Wahl in luftige Höhen. Oder rein in die Motorradjacke und rauf auf die Silvretta Hochalpenstraße. Biker cruisen über zahlreiche Serpentinen über die Alpenpässe.

Frische Bergluft macht hungrig, daher kann man im SeeMOUNT von früh bis spät zugreifen: Schlemmen zu jeder Zeit, vom reichhaltigen Frühstück über den frischen SeeMOUNT Light Lunch und süße Verführungen am Nachmittag bis zur bodenlosen Kaffee- und Teetasse bis 17 Uhr und Drinks4free an der alkoholfreien Juice Bar bis 17 Uhr. Abends wird ein köstliches 5-Gänge-Menü serviert. Für gemütliche Stunden im schicken Ambiente gibt es die ErlebBAR: Ein Cappuccino an der frischen Bergluft, ein Tee im Schaukelsessel, bei einem Glas Whiskey in der Couch versinken, … Das macht den Urlaubstag flexibel und kulinarisch höchsterfreulich.

Was gibt es Schöneres, als nach einem aktiven Tag wunderbare Wellness zu genießen (… oder einfach einmal den ganzen Tag herrlich faul zu sein)? Das SpaMOUNT liegt hoch über den Dächern von See – mit Infinity Outdoor-Pool, HotSee Tub – der heiße Außen-Whirlpool – großzügiger Saunawelt und Relaxbereichen mit traumhaftem Blick über die Paznauner Bergwelt. Täglich ist die Pool-Area bis 22 Uhr geöffnet. Bei der SpaMOUNT-Night bleibt die Wasser- und Saunawelt sogar bis 23 Uhr offen. Familien sind im Spa herzlich willkommen. Sie machen es sich in der Familien-Textilsauna und im Family Relax Room bequem.

Junge, dynamische Gastgeber setzen im SeeMOUNT****Superior alles daran, Genießern, Naturliebhabern und Familien eine unbeschwerte Auszeit in den Bergen zu bereiten.

Servicepakete SeeMOUNT

Wanderpaket im Preis inklusive

Wandern zu den schönsten Zielen der Umgebung, auch persönlich betreut (1 x die Woche)

Rucksäcke, Teleskopstöcke, Wanderkarte und bei Bedarf Regenschutz werden leihweise und unentgeltlich zur Verfügung gestellt

Unbegrenztes Wandervergnügen direkt vom Hotel weg

Wöchentlich Montag bis Freitag umfangreiches Angebot geführter Wanderungen durch den TVB (teilweise gegen Gebühr)

Abschließbare Schränke mit Trockenfunktion für Schuhe und Wanderkleidung

Alle SeeMOUNT-Inklusivleistungen

Mountain- & E-Bike Servicepaket – alles da für den Biker

Empfehlung von Biketouren zu den schönsten Plätzen der Region

Neuwertige Mountainbikes, E-Bikes und Fullys (gegen Gebühr) zum Verleih gleich bei dem Sportgeschäft nebenan (Vorteilspreise)

Übersichtliche Bikekarte (ausführliche Infos mit Höhenprofilen, Kilometerangaben, Schwierigkeitsgrad etc.)

Aktuelle Bikezeitschriften zum Schmökern und Stöbern

Trockenraum für Kleidung und Schuhe

Abschließbarer Bikeraum für das eigene Rad

Waschplatz fürs Bike, Werkzeugkoffer und Luftkompressor

Alle SeeMOUNT Inklusivleistungen

Angebote SeeMOUNT

14=12 Wild Summerfeelings (25.05.–12.11.23)

Leistungen: 14 Nächte urlauben, nur 12 Nächte bezahlen, alle Inklusivleistungen, Sommer Erlebnisprogramm – Preis p. P.: ab 1.529 Euro

Be wild & bike (25.05.–07.07.23, 09.09.–12.11.23)

Viele Vorteile: alle Inklusivleistungen, Bikeservice, 25 Euro Wellnessgutschein, Sommer Erlebnisprogramm mit Wander- und Bike-Service-Paket, Bikekarte – 3 Nächte ab 459 Euro, 4 Nächte ab 549 Euro, 7 Nächte ab 769 Euro

Be wild & hike (25.05.–07.07.23, 09.09.–12.11.23)

Viele Vorteile: alle Inklusivleistungen, Wanderservice, 25 Euro Wellnessgutschein, Sommer Erlebnisprogramm mit Wander- und Bike-Service-Paket – 3 Nächte ab 459 Euro, 4 Nächte ab 549 Euro, 7 Nächte ab 769 Euro

